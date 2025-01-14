SM30週年演唱會讓藝人重複穿舊衣服氣炸粉絲？利特替造型師喊冤：一套衣服幾百萬，只穿一次太可惜了...

「SMTOWN LIVE 2025 in SEOUL」於1月11日、12日在首爾高尺小巨蛋隆重舉行。

結束後男團Super Junior的利特就開通直播，就關於舞台服裝重複使用的爭議做出了回應，替代造型師們澄清。 他表示：「其實造型師們也知道，這次演唱會本身的製作費用不高，製作費用基本上會從活動費用中扣除（所以才這樣）。 （SM）演唱會也不多。」



‘SMTOWN LIVE 2025’ 서울 콘서트, 4만 명의 ‘핑크블러드’와 빛낸 창립 30주년!

H.O.T.부터 연습생까지…총 98인의 아티스트가 펼친 SM 음악 大축제의 장

“SM의 음악은 영원할 것” 무대로 증명한 30년의 헤리티지https://t.co/cvIjMKcNVH#SMTOWN #SM_30thAnniversary#SMTOWN2025 #SMTOWN_LIVE… pic.twitter.com/FhjFKjekBN — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) January 13, 2025

利特接著說：「之前穿過的衣服再穿一次又如何呢，大家不要那麼在意啦。 製作一套服裝要花幾百萬（韓幣，下同），服裝費用有的是贊助的，也有自己製作的，但製作起來並不便宜。 服裝是根據尺碼做的，都是按照尺碼量身定製的。 之所以再說這個，是因為可能會產生誤解，造型師們很努力地工作，但粉絲們不了解這些情況，就會質疑『是做了還是沒做』。 造型師們也沒有機會說出來，我得說出來，要讓大家都知道『原來是這樣啊』。」



250112 #이특 #LEETEUK YT (2)

슴콘 의상 재탕 아니나고 하는데, 이번 공연 자체가 제작비가 많지 않다고 해서. 제작하면 활동비로 빠지고 우리가 부담을 하는 거고 공연도 많지 않아서. 의상 제작하면 몇 백만원 나와요.

자꾸 얘기를 하는 이유가, 오해가 생길 수 있어요. 내가 얘기를 안 하면… pic.twitter.com/NVY6kJSzJc — 하베 (@heiboe_bl) January 12, 2025

利特繼續表示：「製作服裝會增加演出製作費用，或者是從我們的活動費用中扣除，做了那麼多錢的服裝，如果只穿一次不再穿，實在覺得很浪費。 所以我們會在以後其他活動中再穿，我們願意繼續穿是有原因的，從我們的角度來看，如果真的過度重複使用也會說『這個不行』！」

利特還安撫那些對服裝重複使用感到不滿的粉絲們：「今天穿的衣服明天不會再穿，明天穿的也不會再穿第二天。 每次成員們的妝容不同，哪怕是同一件服裝也會像新衣服，這次服裝有這樣的情況，希望大家理解。」



‘SMTOWN LIVE 2025’ 서울 콘서트, 4만 명의 ‘핑크블러드’와 빛낸 창립 30주년!

H.O.T.부터 연습생까지…총 98인의 아티스트가 펼친 SM 음악 大축제의 장

“SM의 음악은 영원할 것” 무대로 증명한 30년의 헤리티지https://t.co/cvIjMKcNVH#SMTOWN #SM_30thAnniversary#SMTOWN2025 #SMTOWN_LIVE… pic.twitter.com/FhjFKjekBN — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) January 13, 2025

對此，粉絲和網友們紛紛表示：「能理解」、「不像是巡迴演唱會那樣，單次活動的演唱會花錢製作新服裝確實有點難」、「反而為了一次演出製作服裝是對環境的破壞」、「SM很會整理衣服，都打理得很乾淨！多讓他們穿漂亮的衣服就行了」、「演唱會才會訂製新衣服吧，這類活動肯定都穿舊的啊」、「 利特太好了，站出來回應這件事情」、「重複使用舊衣服，SM經常這樣做」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞