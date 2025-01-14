韓國人氣男團BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOUR「KNOCK ON Vol.1」IN HONG KONG!1月21日上午10時ONEDOOR Membership (GLOBAL) 會員優先訂票

韓國新晉人氣男子組合BOYNEXTDOOR宣佈舉行首個巡迴演唱會。

繼去年於KCON HONG KONG作為演出單位來港表演後，BOYNEXTDOOR將首次正式來港舉行演唱會。尚典娛樂集團有限公司(REG)隆重宣佈BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN HONG KONG將於2025年4月6日，假亞洲國際博覽館10號展館舉行。票價分為港幣$1,799、$1,499、$1,199及$799，所有購買$1,799門票的觀眾，將可參與演前彩排，並可獲得一套專屬頸繩及通行證，更有機會獲得限量藝人親筆簽名海報。門票將於 2025年1月22日（星期三）上午10時(當地時間)起經購票通及大麥網作公開發售。而成功在Weverse登記的ONEDOOR Membership (GLOBAL) 的會員可於 2025年1月21日（星期二）上午10時起至晚上11時59分(當地時間)在購票通優先購票門票。



由創始人兼藝人ZICO所在廠牌KOZ ENTERTAINMENT打造的六人男子組合BOYNEXTDOOR 憑著高顏值，以及高水準且穩定的舞台實力，獲得了不少新人獎，成功在樂壇站隱陣腳。他們去年9月宣佈舉行首個巡迴演唱會，以仁川為起點，共在13個城市舉行，當中一連兩天的仁川場甫開售即火速售罄，力證他們人氣高企。剛踏入2025年，他們於本月6日推出首張數碼單曲《IF I SAY, I LOVE YOU》，回報歌迷們過去一年對他們的厚愛。相信各位ONEDOOR也十分期待這六位具有獨特魅力的男孩在舞台的風采。今次作為

BOYNEXTDOOR在香港的首個演唱會，粉絲們更不能錯過如此有意義的演出，讓我們一起期待及共同留下美好的回憶吧。



售票詳情

BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN HONG KONG

日期： 2025年4月6日（星期日）

時間： 晚上7時

地點： 亞洲國際博覽館10號展館

門票： 港幣$1,799、$1,499、$1,199及$799 (全場座位)

*所有購買$1,799門票的觀眾，將可參與演前彩排，並可獲得一套專屬頸繩及通行證。

*全場觀眾皆可獲得海報一張，當中購買$1,799門票的觀眾更有機會獲得限量藝人親筆簽名海

報。

成功在Weverse登記的ONEDOOR Membership (GLOBAL) 的會員可於 2025年1月21日（星期二）上午10時起至晚上11時59分(當地時間)在購票通(Cityline)優先購票門票。門票將於2025年1月22日（星期三）上午10時(當地時間)於購票通(Cityline)及大麥網(Damai)公開發售。

購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

大麥網(Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

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