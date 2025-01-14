韩国人气男团BOYNEXTDOOR 4月香港首开唱 BOYNEXTDOOR TOUR「KNOCK ON Vol.1」IN HONG KONG!1月21日上午10时ONEDOOR Membership (GLOBAL) 会员优先订票

韩国新晋人气男子组合BOYNEXTDOOR宣布举行首个巡回演唱会。

继去年於KCON HONG KONG作为演出单位来港表演后，BOYNEXTDOOR将首次正式来港举行演唱会。尚典娱乐集团有限公司(REG)隆重宣布BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN HONG KONG将於2025年4月6日，假亚洲国际博览馆10号展馆举行。票价分为港币$1,799、$1,499、$1,199及$799，所有购买$1,799门票的观众，将可参与演前彩排，并可获得一套专属颈绳及通行证，更有机会获得限量艺人亲笔签名海报。门票将於 2025年1月22日（星期三）上午10时(当地时间)起经购票通及大麦网作公开发售。而成功在Weverse登记的ONEDOOR Membership (GLOBAL) 的会员可於 2025年1月21日（星期二）上午10时起至晚上11时59分(当地时间)在购票通优先购票门票。



由创始人兼艺人ZICO所在厂牌KOZ ENTERTAINMENT打造的六人男子组合BOYNEXTDOOR 凭著高颜值，以及高水准且稳定的舞台实力，获得了不少新人奖，成功在乐坛站隐阵脚。他们去年9月宣布举行首个巡回演唱会，以仁川为起点，共在13个城市举行，当中一连两天的仁川场甫开售即火速售罄，力证他们人气高企。刚踏入2025年，他们於本月6日推出首张数码单曲《IF I SAY, I LOVE YOU》，回报歌迷们过去一年对他们的厚爱。相信各位ONEDOOR也十分期待这六位具有独特魅力的男孩在舞台的风采。今次作为

BOYNEXTDOOR在香港的首个演唱会，粉丝们更不能错过如此有意义的演出，让我们一起期待及共同留下美好的回忆吧。



售票详情

BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN HONG KONG

日期： 2025年4月6日（星期日）

时间： 晚上7时

地点： 亚洲国际博览馆10号展馆

门票： 港币$1,799、$1,499、$1,199及$799 (全场座位)

*所有购买$1,799门票的观众，将可参与演前彩排，并可获得一套专属颈绳及通行证。

*全场观众皆可获得海报一张，当中购买$1,799门票的观众更有机会获得限量艺人亲笔签名海

报。

成功在Weverse登记的ONEDOOR Membership (GLOBAL) 的会员可於 2025年1月21日（星期二）上午10时起至晚上11时59分(当地时间)在购票通(Cityline)优先购票门票。门票将於2025年1月22日（星期三）上午10时(当地时间)於购票通(Cityline)及大麦网(Damai)公开发售。

购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

大麦网(Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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