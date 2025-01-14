Red Velvet成員Joy與SM娛樂續約成功！官方：「我們將全力支持她，未來繼續展開全方位的活動。」

人氣女團 Red Velvet 的成員 Joy（朴秀英）與 SM 娛樂簽訂了續約，引發粉絲們關注。

今天（14日）最新消息，SM 透過新聞稿表示：「Joy 基於與 SM 長期建立的信任，完成了續約。在 SM 的全力支持下，未來她也將繼續展開全方位的活動。」



對此，Joy 表示：「在過去10年間，我基於信任和信賴與一起合作的人進行了深入的交流對話，感受到未來也想一起往好的方向前進。」她還補充道：「我會透過與 SM 的良性協同，竭盡全力地向粉絲們展現我的多面魅力。」

此外，SM 表示：「繼 Seulgi（瑟琪） 和 Irene 之後，我們很高興能與 Joy 繼續攜手同行。我們將努力讓她不僅在 Red Velvet 團體活動中，還能以 Solo 藝人 Joy 和演員朴秀英的身份充分發揮無限潛力。」

2014年8月1日，以〈Happiness〉出道的 Red Velvet 曾推出〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Feel My Rhythm〉、〈Cosmic〉等作品，每張專輯都展現了獨特的概念和多樣的音樂風格，誕生了無數熱門歌曲。去年9月，她們圓滿結束了出道10週年紀念的亞洲粉絲見面巡演，再次證明了 Red Velvet 堅實的全球影響力。

特別是 Joy 在2021年發行了特別專輯《Hello》，以清澈的音色和獨特的個人魅力作為 Solo 藝人廣受各年齡層的喜愛。她還活躍於節目主持、電視劇、OST、時尚等多個領域，展現了多樣化的全方位藝人面貌。



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