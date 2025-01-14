Red Velvet成员Joy与SM娱乐续约成功！官方：「我们将全力支持她，未来继续展开全方位的活动。」

人气女团 Red Velvet 的成员 Joy（朴秀英）与 SM 娱乐签订了续约，引发粉丝们关注。

今天（14日）最新消息，SM 透过新闻稿表示：「Joy 基於与 SM 长期建立的信任，完成了续约。在 SM 的全力支持下，未来她也将继续展开全方位的活动。」



对此，Joy 表示：「在过去10年间，我基於信任和信赖与一起合作的人进行了深入的交流对话，感受到未来也想一起往好的方向前进。」她还补充道：「我会透过与 SM 的良性协同，竭尽全力地向粉丝们展现我的多面魅力。」

此外，SM 表示：「继 Seulgi（瑟琪） 和 Irene 之后，我们很高兴能与 Joy 继续携手同行。我们将努力让她不仅在 Red Velvet 团体活动中，还能以 Solo 艺人 Joy 和演员朴秀英的身份充分发挥无限潜力。」

2014年8月1日，以〈Happiness〉出道的 Red Velvet 曾推出〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Feel My Rhythm〉、〈Cosmic〉等作品，每张专辑都展现了独特的概念和多样的音乐风格，诞生了无数热门歌曲。去年9月，她们圆满结束了出道10周年纪念的亚洲粉丝见面巡演，再次证明了 Red Velvet 坚实的全球影响力。

特别是 Joy 在2021年发行了特别专辑《Hello》，以清澈的音色和独特的个人魅力作为 Solo 艺人广受各年龄层的喜爱。她还活跃於节目主持、电视剧、OST、时尚等多个领域，展现了多样化的全方位艺人面貌。



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