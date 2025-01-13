《黑祭司2:闇黑修女》宋慧喬俐落短髮現身，間接自曝低潮心境！大嘆身為女演員的辛苦

演員宋慧喬日前在YT節目中憶起自己的低潮期，侃侃而談自己身為女演員面對離婚等其他謠言的心境，不過幸好已經走過低潮，現在迎來的是之後的福氣。

頂著一頭俐落短髮現身YT節目的宋慧喬，散發著不一樣的魅力。很久沒見到宋慧喬的主持人，大誇宋慧喬的臉真的好小，簡直太美了。宋慧喬也表示因為正在拍攝新的作品所以剪了短髮，自己也還在適應新髮型，主持人鄭在炯表示新髮型看起來更加年輕像個孩子，很適合她，讓宋慧喬大呼「怎麼可能」～



最近宋慧喬除了曾在《You Quiz》節目露臉，也透過姜敏京的YT頻道首次挑戰拍攝VLOG，宋慧喬笑著說，最近覺得自己應該嘗試做這些，因為自己上了年紀，還希望大家多多給予關心。MC表示，如果說以前的宋慧喬真的像個孩子，那麼現在的宋慧喬就看起來自在了許多。宋慧喬也覺得最近滿常聽到人家這麼說的，說她看起來的確是舒服自在了許多，可能因為經歷了很多事情，也擁有許多很好的經驗，身為女人也身為演員，雖然也有辛苦的時刻，但也擁有幸福的經歷，這些多種類的豐富經驗，就是讓她好好做好人生的功課。



提到宋慧喬在《黑暗榮耀》中的演技挑戰，她表示某個時候開始，她對自己的演技也感到有些厭煩，也想到如果觀眾們看了會有多無趣，在《黑暗榮耀》即將公開的時候，可能有很多觀眾們不抱任何期待，但是一旦看了之後會發現是不一樣的宋慧喬，這令她覺得相當開心。在《黑暗榮耀》之後宋慧喬也積極拓寬自己挑選的作品題材，讓大家看到更多不一樣的她。宋慧喬也表示在《黑暗榮耀》以及《黑祭司2:闇黑修女》中看到不少努力演出的後輩們，也會刺激她讓她重新思考自己的表現。



不過雖然之前曾有過辛苦的過往，宋慧喬仍然充滿正能量的表示「我也應該到了能得到福氣的時候了吧」，表達自己已跳脫低潮。

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