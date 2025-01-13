《黑祭司2：暗黑修女》宋慧乔俐落短发现身，间接自曝低潮心境！大叹身为女演员的辛苦

演员宋慧乔日前在YT节目中忆起自己的低潮期，侃侃而谈自己身为女演员面对离婚等其他谣言的心境，不过幸好已经走过低潮，现在迎来的是之后的福气。

顶著一头俐落短发现身YT节目的宋慧乔，散发著不一样的魅力。很久没见到宋慧乔的主持人，大夸宋慧乔的脸真的好小，简直太美了。宋慧乔也表示因为正在拍摄新的作品所以剪了短发，自己也还在适应新发型，主持人郑在炯表示新发型看起来更加年轻像个孩子，很适合她，让宋慧乔大呼「怎么可能」～



最近宋慧乔除了曾在《You Quiz》节目露脸，也透过姜敏京的YT频道首次挑战拍摄VLOG，宋慧乔笑著说，最近觉得自己应该尝试做这些，因为自己上了年纪，还希望大家多多给予关心。MC表示，如果说以前的宋慧乔真的像个孩子，那么现在的宋慧乔就看起来自在了许多。宋慧乔也觉得最近满常听到人家这么说的，说她看起来的确是舒服自在了许多，可能因为经历了很多事情，也拥有许多很好的经验，身为女人也身为演员，虽然也有辛苦的时刻，但也拥有幸福的经历，这些多种类的丰富经验，就是让她好好做好人生的功课。



提到宋慧乔在《黑暗荣耀》中的演技挑战，她表示某个时候开始，她对自己的演技也感到有些厌烦，也想到如果观众们看了会有多无趣，在《黑暗荣耀》即将公开的时候，可能有很多观众们不抱任何期待，但是一旦看了之后会发现是不一样的宋慧乔，这令她觉得相当开心。在《黑暗荣耀》之后宋慧乔也积极拓宽自己挑选的作品题材，让大家看到更多不一样的她。宋慧乔也表示在《黑暗荣耀》以及《黑祭司2：暗黑修女》中看到不少努力演出的后辈们，也会刺激她让她重新思考自己的表现。



不过虽然之前曾有过辛苦的过往，宋慧乔仍然充满正能量的表示「我也应该到了能得到福气的时候了吧」，表达自己已跳脱低潮。

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