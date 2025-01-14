SM30周年演唱会让艺人重复穿旧衣服气炸粉丝？利特替造型师喊冤：一套衣服几百万，只穿一次太可惜了...

「SMTOWN LIVE 2025 in SEOUL」於1月11日、12日在首尔高尺小巨蛋隆重举行。

结束后男团Super Junior的利特就开通直播，就关於舞台服装重复使用的争议做出了回应，替代造型师们澄清。 他表示：「其实造型师们也知道，这次演唱会本身的制作费用不高，制作费用基本上会从活动费用中扣除（所以才这样）。 （SM）演唱会也不多。」



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“SM의 음악은 영원할 것” 무대로 증명한 30년의 헤리티지https://t.co/cvIjMKcNVH#SMTOWN #SM_30thAnniversary#SMTOWN2025 #SMTOWN_LIVE… pic.twitter.com/FhjFKjekBN — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) January 13, 2025

利特接著说：「之前穿过的衣服再穿一次又如何呢，大家不要那么在意啦。 制作一套服装要花几百万（韩币，下同），服装费用有的是赞助的，也有自己制作的，但制作起来并不便宜。 服装是根据尺码做的，都是按照尺码量身定制的。 之所以再说这个，是因为可能会产生误解，造型师们很努力地工作，但粉丝们不了解这些情况，就会质疑『是做了还是没做』。 造型师们也没有机会说出来，我得说出来，要让大家都知道『原来是这样啊』。」



250112 #이특 #LEETEUK YT (2)

슴콘 의상 재탕 아니나고 하는데, 이번 공연 자체가 제작비가 많지 않다고 해서. 제작하면 활동비로 빠지고 우리가 부담을 하는 거고 공연도 많지 않아서. 의상 제작하면 몇 백만원 나와요.

자꾸 얘기를 하는 이유가, 오해가 생길 수 있어요. 내가 얘기를 안 하면… pic.twitter.com/NVY6kJSzJc — 하베 (@heiboe_bl) January 12, 2025

利特继续表示：「制作服装会增加演出制作费用，或者是从我们的活动费用中扣除，做了那么多钱的服装，如果只穿一次不再穿，实在觉得很浪费。 所以我们会在以后其他活动中再穿，我们愿意继续穿是有原因的，从我们的角度来看，如果真的过度重复使用也会说『这个不行』！」

利特还安抚那些对服装重复使用感到不满的粉丝们：「今天穿的衣服明天不会再穿，明天穿的也不会再穿第二天。 每次成员们的妆容不同，哪怕是同一件服装也会像新衣服，这次服装有这样的情况，希望大家理解。」



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对此，粉丝和网友们纷纷表示：「能理解」、「不像是巡回演唱会那样，单次活动的演唱会花钱制作新服装确实有点难」、「反而为了一次演出制作服装是对环境的破坏」、「SM很会整理衣服，都打理得很干净！多让他们穿漂亮的衣服就行了」、「演唱会才会订制新衣服吧，这类活动肯定都穿旧的啊」、「 利特太好了，站出来回应这件事情」、「重复使用旧衣服，SM经常这样做」等。

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