SHINee成員Key在演唱會中暈倒，因自身狀態不佳向粉絲們道歉並致謝：「對不起，也謝謝大家」

人氣男團 SHINee 的成員 Key（金起範）在演出期間狀況不佳，原來是因為生病了，但仍為了粉絲們堅持登台表演。

Key 於1月11日至12日參加了在首爾高尺巨蛋舉辦的SM娛樂公司成立30週年紀念演唱會《SMTOWN LIVE 2025》。然而，當時他因感冒與身體不適的情況，狀態欠佳。

事後粉絲才得知，Key 是為了粉絲們而堅持登上舞台。從公開於各大線上社群的影片中可以看到，粉絲表示他在舞台表演結束、燈光熄滅後倒下，一旁的珉豪攙扶下才順利離開。

而 Key 在12日透過粉絲社群平台留言：「大家好，其實從昨天開始我就感覺不太舒服，但是靠著吃藥和熱茶撐了過來。今天早上實在太難受了，就去醫院檢查，結果顯示並非A型流感，看來只是普通的感冒所引起的不適。」

他接著表示：「早上時我的聲音完全出不來，心想『到了晚上應該會好一點吧』，但似乎今天真的沒辦法完成〈光〉的舞台表演，所以特別來說聲對不起。同時也非常感謝來到現場的 SHINee World（粉絲名）和在遠處為我們加油的 SHINee World。我會儘快恢復並回來的。」

此外，《SMTOWN LIVE 2025》成功完成了首爾場演出，並預計從5月開始展開全球巡演。

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