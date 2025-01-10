可望合作的全新組合！車銀優X高旻示正積極討論是否接演洪氏姊妹新作～

近日在野外實境綜藝《芬蘭租屋生活》有相當逗趣表現的臉蛋天才車銀優，以及《五月的青春》《無聲蛙鳴》中的高旻示，都接到了洪氏姐妹新劇的提案，兩位演員都有相當優異的作品，接下來是否考慮出演洪氏姊妹的新作，也受到觀眾們的期待與矚目。

日前車銀優所屬公司表示，車銀優最近收到了來自洪氏姐妹檔作家的新作品出演提案，正在積極研討是否演出。且目前車銀優也正在專心拍攝Netflix的新作品《The Wonder Fools》中，若有確認下一部作品的話，所屬公司也將正式發出聲明讓大家知道，並且也表達相當感謝觀眾們對車銀優的關注與喜愛，往後也請大家持續為車銀優加油。



洪氏姊妹的作品包含了《豪傑春香》《My Girl》《幻想情侶》《原來是美男啊》《我的女友是九尾狐》《最佳愛情》《主君的太陽》《德魯納酒店》《還魂》等，想必愛看韓劇的朋友們都應該看過不少他們的作品，每每推出新作品時，也都讓觀眾們感到驚艷。車銀優目前正在拍攝Netflix新作品《The Wonder Fools》，高旻示也正在研討中，可望成為全新男女組合。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞