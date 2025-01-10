可望合作的全新组合！车银优X高旻示正积极讨论是否接演洪氏姊妹新作～

近日在野外实境综艺《芬兰租屋生活》有相当逗趣表现的脸蛋天才车银优，以及《五月的青春》《无声蛙鸣》中的高旻示，都接到了洪氏姐妹新剧的提案，两位演员都有相当优异的作品，接下来是否考虑出演洪氏姊妹的新作，也受到观众们的期待与瞩目。

日前车银优所属公司表示，车银优最近收到了来自洪氏姐妹档作家的新作品出演提案，正在积极研讨是否演出。且目前车银优也正在专心拍摄Netflix的新作品《The Wonder Fools》中，若有确认下一部作品的话，所属公司也将正式发出声明让大家知道，并且也表达相当感谢观众们对车银优的关注与喜爱，往后也请大家持续为车银优加油。



洪氏姊妹的作品包含了《豪杰春香》《My Girl》《幻想情侣》《原来是美男啊》《我的女友是九尾狐》《最佳爱情》《主君的太阳》《德鲁纳酒店》《还魂》等，想必爱看韩剧的朋友们都应该看过不少他们的作品，每每推出新作品时，也都让观众们感到惊艳。车银优目前正在拍摄Netflix新作品《The Wonder Fools》，高旻示也正在研讨中，可望成为全新男女组合。



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