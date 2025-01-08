新綜《豆豆飯飯》預告公開！李光洙憑著年齡當上「老闆」，還嫉妒都敬秀的刀工：是需要感嘆的程度嗎 XD

李光洙真的綜藝之神再次降臨（？ XDDD

《豆豆飯飯》（콩콩밥밥）是《種豆得豆》的番外篇，是由至親兄弟的李光洙和都敬秀（D.O.）經營公司食堂的節目。



公開第1集預告，是李光洙和都敬秀正在處理食材，都敬秀快速切洋蔥的刀工，工作人員們讚歎不已。一旁的李光洙說：「這是需要感嘆的程度嗎？」接著用刀子把蔬菜上的繩子割斷，但...弄了一陣子繩子才斷掉，李光洙：「原來弄返了啊！」



而日前公開的精彩片段中，李光洙和都敬秀與總公司代表簽訂包含特別條款的實際合約，並準備開內部食堂。特別條款包含營運期間向製作公司 egg is coming 員工提供200份以上餐點、需要把140公斤的平昌郡的馬鈴薯作為食材消耗完畢的條件。李光洙在合約上蓋章，同時表示：「弄得太正經了，真煩人。」



李光洙因為年紀比較大，而當上了「老闆」，都敬秀則是「本部長」。李光洙雖然擺出威嚴的老闆的架勢，但...在廚房漏洞百出，在糖葫蘆裡面放了鹽；擁有韓食廚師資格證＋炊事兵出身的都敬秀，大量食材也難不倒他，社長和員工的評價都是：「真的很好吃！」不僅是性格，就連工作傾向也完全不同，雖然一直吵吵鬧鬧，但還是感謝有對方存在 XD



另外，兩人的好友金宇彬、SEVENTEEN（Hoshi、圓佑、Woozi、珉奎）、李泳知突然訪問也備受關注。其中，金宇彬作爲外部審查，對兩人進行時間管制，而李泳知則把魚餅插在串子上，作爲兼職生努力工作。



而《豆豆飯飯》將於2025年1月9日晚上8點40分在 tvN 首播，之後1月10日下午6點在十五夜頻道公開完整版。

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