新综《豆豆饭饭》预告公开！李光洙凭著年龄当上「老板」，还嫉妒都敬秀的刀工：是需要感叹的程度吗 XD

李光洙真的综艺之神再次降临（？ XDDD

《豆豆饭饭》（콩콩밥밥）是《种豆得豆》的番外篇，是由至亲兄弟的李光洙和都敬秀（D.O.）经营公司食堂的节目。



公开第1集预告，是李光洙和都敬秀正在处理食材，都敬秀快速切洋葱的刀工，工作人员们赞叹不已。一旁的李光洙说：「这是需要感叹的程度吗？」接著用刀子把蔬菜上的绳子割断，但...弄了一阵子绳子才断掉，李光洙：「原来弄返了啊！」



而日前公开的精彩片段中，李光洙和都敬秀与总公司代表签订包含特别条款的实际合约，并准备开内部食堂。特别条款包含营运期间向制作公司 egg is coming 员工提供200份以上餐点、需要把140公斤的平昌郡的马铃薯作为食材消耗完毕的条件。李光洙在合约上盖章，同时表示：「弄得太正经了，真烦人。」



李光洙因为年纪比较大，而当上了「老板」，都敬秀则是「本部长」。李光洙虽然摆出威严的老板的架势，但...在厨房漏洞百出，在糖葫芦里面放了盐；拥有韩食厨师资格证＋炊事兵出身的都敬秀，大量食材也难不倒他，社长和员工的评价都是：「真的很好吃！」不仅是性格，就连工作倾向也完全不同，虽然一直吵吵闹闹，但还是感谢有对方存在 XD



另外，两人的好友金宇彬、SEVENTEEN（Hoshi、圆佑、Woozi、珉奎）、李泳知突然访问也备受关注。其中，金宇彬作爲外部审查，对两人进行时间管制，而李泳知则把鱼饼插在串子上，作爲兼职生努力工作。



而《豆豆饭饭》将於2025年1月9日晚上8点40分在 tvN 首播，之后1月10日下午6点在十五夜频道公开完整版。

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