《魷魚遊戲2》中戲份雖不算多但令人印象深刻的她！充滿女力的酷酷「世美」元志安是誰～

N台所推出的人氣續集劇集《魷魚遊戲2》中，增添了許多新的角色以及劇情的設定，新的參加者中也有許多相當吸睛，令人印象深刻的演員們，其中一位就是留著短髮，造型帥氣，表情也不多的酷妹元志安。

《魷魚遊戲2》中為了找出遊戲幕後主使而再度回來參賽，再度擔任456號的成奇勳（李政宰飾）以及成為001號加入了遊戲的面具男吳寧一（李秉憲飾）展開令人緊張的全新遊戲情節。自12月26日公開至今，連續成為Netflix全球TOP10節目收視的第一名，也創下最高收視率紀錄。



而本次《魷魚遊戲2》中的新參賽者之一，就是一位飾演名為「世美」酷女孩的演員元志安。雖然她的戲份不多，但是她的短髮造型，加上華麗的鼻環耳釘、頸鍊等等配件，從一登場就吸引了許多觀眾們的目光，與元志安之前曾經主演過的作品中角色的打扮，有著180度的大轉變，讓觀眾耳目一新。



劇中的元志安，除了外型帥氣又酷以外，還擁有一顆善良的心。充滿女力的個性，讓她在遊戲中面對困難時不輕易屈服，並且在參賽者中還有一位顯得相當怯懦又小心謹慎的民秀（李大衛飾），世美和他變得親近，並且總能在危險時幫助民秀，讓世美這個角色獲得許多觀眾們的好評。元志安曾連續演出兩季《D.P逃兵追緝令》，以及《說出你的願望》，更曾與澤演合作吸血鬼與人類的戀曲《為你心動》，每部作品都展現出不同的角色魅力。



隨著《魷魚遊戲2》在全球人氣直升，元志安更有很多作品等待公開，包含2025年的Disney+即將推出的強檔作品，如《暴風圈》《韓國製造》等受到許多觀眾們引頸期待，想必大家有更多機會可以看到元志安的演出。

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