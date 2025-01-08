《鱿鱼游戏2》中戏份虽不算多但令人印象深刻的她！充满女力的酷酷「世美」元志安是谁～

N台所推出的人气续集剧集《鱿鱼游戏2》中，增添了许多新的角色以及剧情的设定，新的参加者中也有许多相当吸睛，令人印象深刻的演员们，其中一位就是留著短发，造型帅气，表情也不多的酷妹元志安。

《鱿鱼游戏2》中为了找出游戏幕后主使而再度回来参赛，再度担任456号的成奇勋（李政宰饰）以及成为001号加入了游戏的面具男吴宁一（李秉宪饰）展开令人紧张的全新游戏情节。自12月26日公开至今，连续成为Netflix全球TOP10节目收视的第一名，也创下最高收视率纪录。



而本次《鱿鱼游戏2》中的新参赛者之一，就是一位饰演名为「世美」酷女孩的演员元志安。虽然她的戏份不多，但是她的短发造型，加上华丽的鼻环耳钉、颈炼等等配件，从一登场就吸引了许多观众们的目光，与元志安之前曾经主演过的作品中角色的打扮，有著180度的大转变，让观众耳目一新。



剧中的元志安，除了外型帅气又酷以外，还拥有一颗善良的心。充满女力的个性，让她在游戏中面对困难时不轻易屈服，并且在参赛者中还有一位显得相当怯懦又小心谨慎的民秀（李大卫饰），世美和他变得亲近，并且总能在危险时帮助民秀，让世美这个角色获得许多观众们的好评。元志安曾连续演出两季《D.P逃兵追缉令》，以及《说出你的愿望》，更曾与泽演合作吸血鬼与人类的恋曲《为你心动》，每部作品都展现出不同的角色魅力。



随著《鱿鱼游戏2》在全球人气直升，元志安更有很多作品等待公开，包含2025年的Disney+即将推出的强档作品，如《暴风圈》《韩国制造》等受到许多观众们引颈期待，想必大家有更多机会可以看到元志安的演出。

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