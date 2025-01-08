陈冠睿&吾木提等「无性别概念」XLOV出道！受海外欢迎「有泰民感」「概念量身打造」

从知名选秀节目《BOYS PLANET》出身的三名练习生，中国籍WUMUTI（吾木提．吐尔逊）、台湾籍RUI（陈冠睿）、日本籍HARU（加藤暖琉），加上韩国籍HYUN共四人，组成了「无性别概念」团体XLOV，昨（7）日正式出道，MV呈现的歌舞颇受海外观众、听众好评。

XLOV为首个韩国歌谣界标榜「无性别概念」的男团，由257娱乐推出，从先前释出的概念照便能体会四成员「雌雄莫辨」的特色，WUMUTI和RUI的造型尤其抢眼且受欢迎。XLOV昨日发行单曲专辑《I’mma Be》，以同名主打歌〈I’mma Be〉出道，主题是「未完成的爱情」，将团体名称「XLOV」融入之中――象徵未知与否定的「X」，象徵爱情未完成的「LOV」。



据官方介绍，〈I’mma Be〉是以Hip Hop R&B为基础的歌曲，弦乐结合背景和声的神秘氛围是特色，还有令人上瘾的旋律、副歌「I'm a be your woo woo woo」狐狸般的叫声，歌曲最后的Free Hook再将情绪推向最高潮，将XLOV中性形象极大化。

▼〈I’mma Be〉MV



MV目前21小时破12万观看，放眼K-POP圈虽然看起来虽不算高，但留言却高达2400！大多是英语留言，显见吸引庞大韩国海外粉丝，不少人不约而同提到亦有「无性别概念」的SHINee泰民，如「这首歌／团体感觉就像泰民和OnlyOneOf的混合！身为爱泰民和OnlyOneOf的人，这真是太棒了」、「这给我泰民的氛围」、「感觉像泰民的一群人」、「欢迎泰民之子」。

▼泰民经典的打破性别概念歌曲〈Press Your Number〉MV



许多人称赞XLOV的团体概念与歌曲概念，歌曲本身、舞蹈也都收到正面回应。「他们绝不是从现有的K-POP团体中获取灵感，而是以成员为基础策划并视觉化出道的形象和声音」、「舞蹈编排看起来很梦幻（很难不联想《BOYS PLANET》两个最佳舞者（按：应指WUMUTI和RUI）），首次亮相很精彩」、「真的很喜欢XLOV的概念很符合成员的特徵，不是要求成员改变自己去适应概念」……



「RUI是《BOYS PLANET》第一个不是以名声或名号，让我纯粹从舞台表演被吸引的练习生，终於以一首非常适合自己的歌曲和概念出道，恭喜也为你骄傲」、「《BOYS PLANET》有才华的宝石终於出道很让人兴奋，而新人HYUN声音满让人喜欢的」、「WUMUTI看起来多有杀气，RUI多漂亮亮亮亮」、「绝对引起我的注意，很开心看到有团体探索不同风格」……等等。



▼附上当日Showcase出道纪念表演会完整现场



▼XLOV首日专辑已卖破三千张



Hanteo Album Chart — Daily (25.01.07)



1. #nSSign Love Potion ㅡ 32,612 copies

2. #BABYMONSTER DRIP ㅡ 21,077 copies

3. #ONEW CONNECTION ㅡ 8,099 copies

4. #TXT The Star Chapter: SANCTUARY ㅡ 3,407 copies

5. #XLOV I'mma Be ㅡ 3,141 copies

6. #NCTDREAM DREAMSCAPE ㅡ 3,011… pic.twitter.com/1rL8HlcuMy — KOREAN SALES (@koreansales_twt) January 8, 2025

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