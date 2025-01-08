這「爹系秘書」代表怎不喜歡？《我的完美秘書》韓評「超有趣」「李浚赫的臉要瘋了」（EP.1-2）

SBS全新金土劇《我的完美秘書》由韓志旼與李浚赫搭檔演出，光是兩人名號便吸引大批網友期待，上週五六實際播出後成績不俗，開出全國5.2%、6.5%收視率，網路上討論還相當熱烈！

首兩集描寫男女主角「姜智允」和「劉恩浩」這對代表與祕書認識淵源。劉恩浩原本是漢秀電子的人事部科長，出手阻止了獵人頭公司「PEOPLEZ」CEO姜智允挖角公司的開發部重要人才「梁組長」，兩人結下樑子。姜智允面前出現劉恩浩不打緊，競爭對手「CAREERWAY」CEO金惠珍更刻意針對她，「CAREERWAY」還是姜智允的前公司，金惠珍是她前主管。

金惠珍插足後，梁組長離開了漢秀電子前往中國發展，劉恩浩誤以為是姜智允不顧業界道德、不顧國家發展引薦，不過事後察覺公司本身便存在相當大的問題：亂扣員工帽子，連自己都因莫須有的罪名被逐出公司。劉恩浩雖然受屈辱還失業，但透過認識的學長很快找到新工作──姜智允的秘書。



姜智允想也知道無法接受劉恩浩，劉恩浩心裡也很清楚，為之前的誤會道歉，也努力取得姜智允的認可。劉恩浩願意從頭學習獵頭知識、幫姜智允整理文件遵守訂書針45度角、穿越重重人群又排隊幫姜智允買溫度剛剛好的咖啡、會在姜智允恐怕要撞到的時候伸出手……他打理好一切，表現各種溫柔、溫暖，全觀眾大概都被他融化了，只有姜智允還是一座大冰山。



劉恩浩會如此溫柔，也許和自己有個六歲女兒「劉星」有關，尤其是擔心姜智允哪裡撞傷碰傷、餓肚子不吃飯，完全是「爹系秘書」。歷經代表好幾天的「冷對待」，劉恩浩總算稍為取得認可不再被趕走時，在姜智允父親忌日那天又出事，姜智允怒罵劉恩浩。即便如此，劉恩浩還是時刻關注姜智允動向，在她要暈倒時接住了她。



《我的完美秘書》首播開出5.2%、6.5%收視率在近期SBS金土劇收視不算高，不過討論度卻頗高。theqoo一則單純討論其收視率的文章湧入百則留言，許多網友都用「존잼」、「개잼」（可譯成「超屌的有趣」、「他媽的有趣」）形容，說「超有趣，李浚赫為什麼現在才拍浪漫劇」、「韓志旼和李浚赫火花太好了」、「李浚赫超帥」、「超有趣，兩個人的臉超有趣」、「光李浚赫臉就拍了一個小時還是很有意思，李浚赫的臉真的要瘋了」、「韓志旼李浚赫臉蛋就很搭，編劇故事鋪陳得很好」、「兩個人的故事也很好」……。

NAVER TV與YouTube《我的完美秘書》官方剪輯的多支的劇情片段已破萬觀看，網友相當熱絡討論，留言如「韓志旼演技變身，形象變身成功，就這樣下去吧」、「劇情很現實，所以很有同感」、「韓志旼果然漂亮演技又好」、「顏值情侶該怎麼辦，久違的心動」、「李浚赫的愛情劇為什麼現在才爆發，眼神、臉、身材都屬愛情劇」、「只有我現在才發現李浚赫嗎？韓志旼太漂亮了，這組合要瘋了」……等等。

下集第三集預告，姜智允總算好好接納了劉恩浩：「今天謝謝你，以後一起加油吧！」而接下來的獵頭案有些棘手，人選的資料考核似乎有問題，資歷查核缺少了「不該有的關係」（私情）。男二「禹正勛」（金度勳 飾）和女二「鄭秀賢」（金允慧 飾）見面了，鄭秀賢誤會禹正勛是幼兒園其他家長XD。

《我的完美秘書》每週五六晚間於韓播出，台灣Hami Video同日獨家跟播。

▼一二集精彩片段&第三集預告



*首播後韓網很快又有則《我的完美秘書》相關熱門貼文：‎〈【韓網熱門】十分好奇「電視劇在海外爆紅後心情如何」的李浚赫！網友：馬上你就能體會到了〉‎

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