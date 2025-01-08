这「爹系秘书」代表怎不喜欢？《我的完美秘书》韩评「超有趣」「李浚赫的脸要疯了」（EP.1-2）

SBS全新金土剧《我的完美秘书》由韩志旼与李浚赫搭档演出，光是两人名号便吸引大批网友期待，上周五六实际播出后成绩不俗，开出全国5.2%、6.5%收视率，网路上讨论还相当热烈！

首两集描写男女主角「姜智允」和「刘恩浩」这对代表与秘书认识渊源。刘恩浩原本是汉秀电子的人事部科长，出手阻止了猎人头公司「PEOPLEZ」CEO姜智允挖角公司的开发部重要人才「梁组长」，两人结下梁子。姜智允面前出现刘恩浩不打紧，竞争对手「CAREERWAY」CEO金惠珍更刻意针对她，「CAREERWAY」还是姜智允的前公司，金惠珍是她前主管。

金惠珍插足后，梁组长离开了汉秀电子前往中国发展，刘恩浩误以为是姜智允不顾业界道德、不顾国家发展引荐，不过事后察觉公司本身便存在相当大的问题：乱扣员工帽子，连自己都因莫须有的罪名被逐出公司。刘恩浩虽然受屈辱还失业，但透过认识的学长很快找到新工作――姜智允的秘书。



姜智允想也知道无法接受刘恩浩，刘恩浩心里也很清楚，为之前的误会道歉，也努力取得姜智允的认可。刘恩浩愿意从头学习猎头知识、帮姜智允整理文件遵守订书针45度角、穿越重重人群又排队帮姜智允买温度刚刚好的咖啡、会在姜智允恐怕要撞到的时候伸出手……他打理好一切，表现各种温柔、温暖，全观众大概都被他融化了，只有姜智允还是一座大冰山。



刘恩浩会如此温柔，也许和自己有个六岁女儿「刘星」有关，尤其是担心姜智允哪里撞伤碰伤、饿肚子不吃饭，完全是「爹系秘书」。历经代表好几天的「冷对待」，刘恩浩总算稍为取得认可不再被赶走时，在姜智允父亲忌日那天又出事，姜智允怒骂刘恩浩。即便如此，刘恩浩还是时刻关注姜智允动向，在她要晕倒时接住了她。



《我的完美秘书》首播开出5.2%、6.5%收视率在近期SBS金土剧收视不算高，不过讨论度却颇高。theqoo一则单纯讨论其收视率的文章涌入百则留言，许多网友都用「존잼」、「개잼」（可译成「超屌的有趣」、「他妈的有趣」）形容，说「超有趣，李浚赫为什么现在才拍浪漫剧」、「韩志旼和李浚赫火花太好了」、「李浚赫超帅」、「超有趣，两个人的脸超有趣」、「光李浚赫脸就拍了一个小时还是很有意思，李浚赫的脸真的要疯了」、「韩志旼李浚赫脸蛋就很搭，编剧故事铺陈得很好」、「两个人的故事也很好」……。

NAVER TV与YouTube《我的完美秘书》官方剪辑的多支的剧情片段已破万观看，网友相当热络讨论，留言如「韩志旼演技变身，形象变身成功，就这样下去吧」、「剧情很现实，所以很有同感」、「韩志旼果然漂亮演技又好」、「颜值情侣该怎么办，久违的心动」、「李浚赫的爱情剧为什么现在才爆发，眼神、脸、身材都属爱情剧」、「只有我现在才发现李浚赫吗？韩志旼太漂亮了，这组合要疯了」……等等。

下集第三集预告，姜智允总算好好接纳了刘恩浩：「今天谢谢你，以后一起加油吧！」而接下来的猎头案有些棘手，人选的资料考核似乎有问题，资历查核缺少了「不该有的关系」（私情）。男二「禹正勋」（金度勋 饰）和女二「郑秀贤」（金允慧 饰）见面了，郑秀贤误会禹正勋是幼儿园其他家长XD。

《我的完美秘书》每周五六晚间於韩播出，台湾Hami Video同日独家跟播。

▼一二集精彩片段&第三集预告



*首播后韩网很快又有则《我的完美秘书》相关热门贴文：‎〈【韩网热门】十分好奇「电视剧在海外爆红后心情如何」的李浚赫！网友：马上你就能体会到了〉‎

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