俞承豪与YG娱乐合约到期不续约！加入3年没什么新作品？网叹「好久没有看到他的剧」

加入YG娱乐这几年，作品真的不多，希望下家公司能带给他更好的剧本运啊！

今日（7）有韩媒报导，演员俞承豪和YG娱乐的专属合约即将到期，决定不再续约。随后，YG娱乐也回应：「与演员俞承豪的专属合约将於3月终止。」而俞承豪在2022年3月加入YG娱乐，时隔3年决定各自走自己的路。



这也让网友纷纷表示：「感觉好久没有看到他的剧」、「希望换公司有好的开始」、「演技好、长得帅，希望有个好剧本」、「加进YG感觉什么事都没做」、「多多拍剧吧」、「以后会越来越好的」等等。

1993年出生的俞承豪，1999年透过手机广告以童星出道，隔年出演电视剧《刺鱼》。之后陆续出演很多电影和电视剧《有你真好》、《想你》、《Remember-儿子的战争》、《君主－假面的主人》，《福秀回来了》、《超能警探》、《花开时想月》等，每次都用精湛又扎实的演技，诠释出不同的角色，但...后期的作品却比较少引起大范围关注和讨论。



加入YG娱乐之后，不少人都希望他能接下好剧本，不要浪费他的好演技，在这3年只拍了《交易》这部剧，去年有出演话剧《天使在美国》，反而出演 DAY6 迷你8辑《Fourever》主打歌〈Welcome to the Show〉MV 引发更多讨论，在 MV 中他和崔熙真饰演一对新婚夫妇，当时婚纱照一曝光在网路上引发热烈讨论！希望接下来他能找到好公司，收到好的剧本啊！



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