2025韓劇話題榜《魷魚遊戲2》奪冠佔比高達48%，演員榜《現在撥打的電話》「白女婿」柳演錫最熱門！

2025年1月的第一週大家都在看什麼～關注什麼！都有什麼新劇開播～，那你絕對不能錯過這篇消息「話題韓劇 TOP.10」、「演員榜 TOP.10」一次看。

根據韓國 GOODDATA FUNdex 調查網站最新 TV-OTT 電視劇話題度排行中，Netflix《魷魚遊戲2》以48.91%的成績排名第一 No.1（一般超過20%就是super熱門了）。



No.2《現在撥打的電話》（12.78%）



No.3《玉氏夫人傳》（9.46%）



No.4《我的完美秘書》

No.5《問問星星吧》

No.6《入住漢陽》

No.7《重返20歲》

No.8《熨斗家族》

No.9《灰姑娘遊戲》

No.10《照明商店》



此外，演員榜則由柳演錫《現在撥打的電話》拿下冠軍 No.1，是2025年初最熱門的「白女婿」！



No.2 林知衍《玉氏夫人傳》

No.3 李政宰《魷魚遊戲2》

No.4 秋泳愚《玉氏夫人傳》

No.5 蔡秀彬《現在撥打的電話》



No.6 李浚赫《我的完美秘書》

No.7 韓志旼《我的完美秘書》

No.8 T.O.P《魷魚遊戲2》

No.9 李敏鎬《問問星星吧》

No.10 李炳憲《魷魚遊戲2》

（韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行，依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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