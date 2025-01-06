SM迎30周年推出周邊！少女時代「8人完整體」最新合照曝光，網友：要回歸了嗎？好想看演唱會

現在是少女時代！以後是少女時代！永遠都是少女時代！

SM 今年迎來創立30週年，計劃展開多樣的線上線下活動。包含即將在1月11日至12日於首爾高尺巨蛋舉辦的「SMTOWN LIVE 2025」演唱會、SMTOWN 專輯、K-POP和古典音樂相結合的管絃樂隊現場演出、30週年紀念品牌膠捲等。



相關周邊產品也在近日陸續公開，包含帽子、衣服、圍巾、團體照＆小卡等，其中吸引大家視線的是少女時代以8人完整體一起拍攝團體照。相關周邊一公開，也立即在網路上引發熱烈討論，網友：「要回歸了嗎」、「竟然是完整體」、「今年可以再回歸一次嗎」、「沒有要參加演唱會，這個照片是怎麼回事」、「別賣周邊了！想看演唱會」、「會不會去SMTOWN LIVE 呢（太妍之前表示不會參加）」等等，



少女時代去年8月迎來出道17週年，成員們也分享聚會的合照，雖然 Sunny 沒有出席，但貼心的忙內徐玄也把他的照片Ｐ圖補上。她們最近一次回歸是2022年慶祝出道15週年，發表正規七輯《FOREVER 1》，也舉行了粉絲見面會，希望可以再次看到她們合體回歸啊！



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