李政宰红到国外去了！与财阀女友海边度假被美国狗仔拍到，贴心男友上线，海滩再现韩流爱情

随著《鱿鱼游戏2》第二部的开播，男主角「奇成勋」（李政宰 饰）再次成为全球瞩目的焦点，李政宰的名气不再局限於亚洲，在国际舞台上也有了一席之地，和财阀女友度假时被美国狗仔拍到，一时间引爆全球的热议。

美国当地时间2024年12月30日，美国媒体《Backgrid》公开了李政宰与林世玲在加勒比海的圣巴特岛享受泳装约会的照片。 照片中，李政宰身穿白色短袖T恤和格纹短裤，林世玲则穿著白色比基尼。 李政宰正在为女友拍照，与普通情侣无异。



카리브해 밀월 크...

이정재 임세령 11년째 연애중

이정재 52살, 임세령 47살 pic.twitter.com/J2IMZ269Ru — 거인의어깨 (@jongy064) January 6, 2025

李政宰和林世玲早在两年前的艾美奖颁奖典礼上就已大方以情侣身份合影，他们自2015年公开恋情后，至今仍保持甜蜜的长久恋爱关系。 两人相差5岁，李政宰现年52岁，林世玲47岁。 据悉，他们还曾与因私生活争议的郑雨盛及其恋人四人一起聚餐。



이정재&임세령. 커플이셨구나. 끄덕끄덕. (이제서야 알게 된 자) 드레스가 너무 예쁘다! pic.twitter.com/yoMDDszSay — 유미주의 (@Yumismm) September 13, 2022

针对这组狗仔照片，网友们纷纷表示：「林世玲有点像杨紫琼」、「为什么还不结婚，真让人好奇」、「好莱坞离我们并不遥远」、「外国狗仔都开始拍李政宰了，他在国际上真的红了」等。



目前，李政宰因参加第82届金球奖颁奖典礼而前往美国。 本届金球奖中，《鱿鱼游戏》第二季入围了电视部门剧集最佳作品奖，李政宰与导演黄东赫数日前已一同启程赴美。

此外，刚刚结束的第82届金球奖颁奖典礼中《鱿鱼游戏2》最终无缘最佳作品奖，该奖项花落《幕府将军》。

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