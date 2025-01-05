【雷&长文】《鱿鱼游戏2》四大悬念：面具男目的、警察的隐瞒、船长的身份，女性角色都是「母亲」事出有因！答案待第三季揭晓

Netflix万众期待之作《鱿鱼游戏2》上架已经一周有余，讨论热度仍然不减，毕竟第二季留下太多悬念和未讲完的故事，可以在第三季公开前细细寻味。

《鱿鱼游戏2》接续第一季的亡命设定，讲述成奇勋（李政宰 饰）成为游戏赢家后幡然醒悟，决定亲手结束这一游戏，为此不惜重新回到下一轮游戏中，并冒险以下犯上。 成奇勋在这里认识了很多新的参赛者，然而直到第二季结束，他仍未看到并肩作战的001号的真正身份。



悬念一：面具男的目的



李炳宪饰演的这个角色有三个名字，参加游戏前是「黄仁昊」，担任游戏负责人之后是「Front Man」，因为成奇勋而重新走入游戏时则化名「吴宁一」。

观众和参赛者都是在投票环节第一次见到「吴宁一」，没有人知道他的打算。 吴宁一夜深人静时向奇勋透露参加游戏的初衷，谈到对患病妻子的无能为力，泪光闪烁的模样让人无法不相信他的真心，令奇勋坚持结束游戏的意志有所松动。



吴宁一公开表态称有了奇勋就有胜算、步步跟紧奇勋，参加六只脚游戏时信誓旦旦能做好，上场后却掉链子且情绪失控，回到宿舍又诚恳道歉，仿佛存心玩弄奇勋。

黄仁昊把自己放在观察者的位置，冷静审视著怀抱希望和热情的奇勋。 饰演黄仁昊/吴宁一的李炳宪在采访中透露他对该角色的分析：经历漫长残酷游戏的他早已对人类不抱希望，看到莽撞的奇勋时，一方面想向他证明「人类没救了」，一方面又隐隐约约希望奇勋是对的。



刚回到游戏的奇勋信誓旦旦说要带著所有人离开、一个都不许死掉，然而到了第六集夜袭屠杀时，奇勋为了夺取工作人员的武器，竟眼睁睁看著同僚互杀，并坚称这是必要的牺牲。 这一刻，黄仁昊注视奇勋的眼神十分复杂。 导演黄东赫认为，奇勋的转变正是黄仁昊想要达到的目标：「奇勋逐渐被结束游戏的目标所束缚，慢慢失去了原本的信念和价值观... 这让他开始堕落和崩坏。」

悬念二：女性角色与「母亲」身份

第二季里多了不少女性角色，但有观众指出她们的身份大多与「母亲」有关：或者身为母亲（张金子）、或者即将成为母亲（金纯熙）、或者曾经是母亲（姜霞），因此对於女性角色人设方面的局限性感到遗憾。



对此，导演黄东赫给出的解释是「动机」：参加游戏需要非常强的动机，作为女性要进入这样一个荒谬的地方，尤其需要异常强大的驱动力。 导演得出的结论就是「母性之爱」，且认为母亲的身份比单纯被债务所困的设定更具说服力。

值得注意的是，剧中还有一个「正在成为女人」的角色赵贤珠。 有一场戏是赵贤珠和张金子、金纯熙结伴去洗手间，贤珠看到怀孕且虚弱的金纯熙情绪崩溃大哭，若有所思。 有网友猜测，以纯熙的身体状况恐怕撑不到游戏结束，不排除在游戏过程中产子然后过世的可能性，而赵贤珠如果收养这个小孩，恰好可以完成女性身份的转变。



悬念三：警察的隐瞒

黄俊昊（魏化儁 饰）告诉奇勋他要回到岛上寻找哥哥，从而加入奇勋的计划。 然而俊昊隐瞒了重要的一点：他的哥哥就是黄仁昊，是游戏负责人，也是奇勋苦苦寻觅的复仇对象。 第三季如果有三人对峙的局面，想必会十分精彩。



悬念四：船长的身份

这部剧每个角色都有独一无二的作用，朴船长也不例外：看起来是个好人，只是未免好心过头。

第二季最后一集揭晓朴船长另一重身份：黄仁昊安排的卧底。 也难怪，茫茫大海上那么刚好遇到一个中枪落水者，理应距离落水点不远却找了三年都「找不到」，完全没酬劳还愿意一直出海，为阻挠行动甚至冒险破坏无人机、杀人弃尸。 而黄俊昊对奇勋的行动早有防备，大概也是船长通风报信。



有这么一个内奸存在，俊昊究竟何时才能登上小岛？ 奇勋在被捕之后又将发生什么新的转变？ 全员好感的赵贤珠究竟能否撑到游戏通关？ 一切只能等Netflix第三季来揭晓了！



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