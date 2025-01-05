李政宰提及「挚友」郑雨盛的私生子丑闻！「这是他的私事，相信他会往好的方向考虑」

李政宰最近最近接受《鱿鱼游戏2》的采访中，提到了挚友郑雨盛的私生子丑闻。

此前，模特模特儿文佳庇（文佳菲）的儿子亲生父亲被爆是郑雨盛，一时成爲话题。郑雨盛表示不会和文佳庇结婚，但表示：「会接受所有的指责，会负起作为父亲的责任。」在私生子丑闻之后，郑雨盛与非艺人女性交往的传闻不断传开，他的形象也受到严重的打击。特别是挚友李政宰也因郑雨盛的私生子丑闻被提及，因爲郑雨盛和非艺人女友、李政宰和女友「大象集团千金」林世玲 Double date 的报导接连不断。



对此，李政宰表示：「最近很忙没有什么见面（郑雨盛正在拍摄《韩国制造》，李政宰忙著宣传《鱿鱼游戏2》），雨盛的新闻其实我也不知道，因爲是他个人的事情，我相信（郑雨盛）是本性不坏的人，我相信无论何时他都会往好的方向考虑。他今后要好好表现，需要经过更多的思考和商议，再决定最好的选择是什么。 」



而两人既是所属公司 Artist Company 的共同创立者也是理事，同时进行演技和公司运营。李政宰说：「现在有很多工作人员，也有很多专业经营人，在经营公司的部分，现在两人不是像以前那样决定引领的，这部分我觉得很幸运，得到很多专业经营者的帮助，也会听从他们的决定。」

另外《鱿鱼游戏2》12月26日在全球上线，在Netflix全球热门影集榜单排名第一，展现出作为全球顶级现象级作品的影响力，延续了第一季的成功，第三季也预计在今年上半年公开

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