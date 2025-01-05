柳演锡＆蔡秀彬《现在拨打的电话》苦难后迎幸福结局！大结局收视刷新高，却被韩网友批「剧情太荒唐」

由柳演锡、蔡秀彬主演的《现在拨打的电话》大结局全国收视率为8.6%、首都圈收视率爲8.5%，到最后也刷新自身最高收视率。

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这集播出中，绑匪（真白司彦，朴在润 饰）被警察射死，因涉嫌杀人而被捕的沈揆进（秋相微 饰）因两次都没能守护亲生儿子而自责哭泣，白氏家族的过往也被揭晓。而洪熙珠（蔡秀彬 饰）呆呆地等待失去联系的白司彦（柳演锡 饰），并从朴道材（崔宇振 饰）那里听到白司彦报仇之后想要过的生活，但是...洪因娥（韩材利 饰）冷静地说出白司彦绝对不会回来，让洪熙珠再次感到绝望。



在这种情况下，洪熙珠找到关於白司彦行踪的线索，她就这样漫无目的地去阿勒干，但没过多久就被叛军势力抓住。过了一会，白司彦出现在被俘的洪熙珠面前，经历各种波折之后，两人终於重逢，洪熙珠也终於知道白司彦离开她的原因...



之后，白司彦宣布与洪熙珠离婚，决心过上新的人生，接著向洪熙珠求婚说：「然后不是白司彦的我，会跟你结婚。」白司彦改名爲「白唯恋」与洪熙珠过著平凡的日常生活，甜蜜的婚姻生活也让人不自觉露出微笑。最后...白唯恋成为协商专家，洪熙珠继续担任电视台手语翻译，重新找回了人生。



而结局播出后，有网友指出女主角在内战寻找男主角的危险国家被俘，拯救后在内战国家出现吻戏＋床戏似乎有点不合逻辑，这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「这个应该在电视剧里改编的啊！爲什么那样啊」、「因爲有意思，爲了看第11、12集首播而看直播，真的太让人失望了」、「我以爲会在日落点偶然相遇呢」、「看的时候觉得无语！内战国家很危险，别去了」、「即使原作所是这样，那些部分也要改编啊，看著也不现实」、「原作原来是这样...看著太荒唐了」、「除了阿勒干都很好，没有到完蛋」、「我觉得很好！就是柳演锡一个人做所有事情的电视剧」等等。



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