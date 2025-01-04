《現在撥打的電話》第11集收視8.3%刷新高！今晚播出大結局：柳演錫＆蔡秀彬會再次重逢嗎？

由柳演錫、蔡秀彬主演的《現在撥打的電話》第11集全國收視8.3%、首都圈收視8.8%，更新自身最高收視率。

（以下有劇透！以下有劇透！以下有劇透！）

這集白司彥（柳演錫 飾）和洪熙珠（蔡秀彬 飾）都好辛苦，就不能讓大家多看點像聖誕節的片段嗎>//<



白司彥抵達洪熙珠和綁匪（真白司彥，朴在潤 飾）發生事故的現場，但在現場卻找不到洪熙珠的痕跡。白司彥擔心永遠失去洪熙珠而感到害怕，但他很快就找回理性，並開始判斷情況。開始懷疑唯一沒有來到事故現場的沈揆進（秋相微 飾）。之後還發生讓人震驚的事...白長浩（鄭東煥 飾）竟然是沈揆進害死的。

之後，白司彥以沈揆進手機中儲存的 CCTV 影像爲基礎，掌握洪熙珠的位置，並立即前往白長浩的故居。此時，洪熙珠在閔祕書（洪書俊 飾）的幫助下逃走，但是在半路再次遇到綁匪的追趕，在這過程他終於與白司彥重逢。



但是...綁匪卻暴走，頑強地擋在兩人面前，白司彥讓洪熙珠待在車上，面對綁匪想冷靜地解決情況。但是白司彥聽到綁匪的悄悄話後，用難以置信的表情看著洪熙珠，希望白司彥崩潰的綁匪再次用槍口對準他，製造一觸即發的狀況，隨著槍聲的響起，讓人超緊張。



在這集最後，洪熙珠呆呆地等待銷聲匿跡的白司彥的聯繫，接著接到海外號碼（604）的電話。在寂靜中，洪熙珠哀切地問：「是你嗎？」兩人是否能克服逆境再次重逢呢？今晚就要播出大結局，不要再虐了啊！洪熙珠還在等著求婚呢～～



公開的第12集先公開片段中，洪熙珠去監獄看了朴道材（崔宇振 飾），朴道材：「你又來了呢！」洪熙珠問他過得好嗎，朴道材：「為什麼一直過來呢？你不是知道我背叛了發言人。」洪熙珠：「之到你背叛他之前，他不是和你對話最多、聊得最多嗎。什麼都可以，他和你的對話中，你如果能想到什麼，都告訴我。」朴道材：「他說過會像塵埃一樣消失，報仇結束之後，沒有人支撐他人生的目標和對象，他會自X的，原本是這樣。」朴道材一五一十告訴洪熙珠，看來後來因為是洪熙珠又改變了計劃 ㅠㅠㅠㅠ

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