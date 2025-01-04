【有圖】宋智孝創立內衣品牌親自當模特！火辣健美身材超吸睛，「這一點」略顯遺憾

宋智孝之前在綜藝節目中透露正在創立自己的內衣和香水品牌，近日前者已經正式上線！其中很多模特圖都是宋智孝親自穿上身拍攝，毫不吝嗇秀出火辣健美好身材。

宋智孝去年12月28日在個人IG PO圖寫道「2024.12.29. AM 10：00 OPENING」，預告內衣品牌即將發佈，隨後通過品牌官方IG公開了多張親自拍攝的照片，積極助力宣傳。





照片中宋智孝時而穿著寬鬆睡衣，時而只穿最簡單的內衣，在居家風格的室內場景中擺出各種姿勢，秀出豐滿上圍和堅實腹肌，引來各國網友留言大呼「歐尼好辣」「身材超好」「太美了」。









為了推出這一個人品牌，宋智孝已經默默做了很久努力。 去年7月，宋智孝出演劉在錫網綜《藉口罷了》時透露說，從8年前就開始做各方面準備，包括親自去東大門採購和觸摸布料等等。 因為沒有跟任何公司合作，全靠宋智孝自己和2位職員，真的十分辛苦。 劉在錫也說知道宋智孝傾注的熱情和心血，希望事業發展順利。

不過照片公開後，有部份韓國網友指出少許問題，包括內衣size不合、看起來不夠貼身和舒適，背景單調、地板紙缺乏質感等等。





尤其直接躺在地上、褲子褪到一半的那張，構圖視角都很難說是現代女性會有好感的風格。





韓國網友指出，現在的女性內衣比起突出模特更強調舒適和方便活動，宋智孝這組照片看起來像20年前的拍攝風格，認為攝影團隊缺乏審美、不懂時下趨勢，結果是「只有宋智孝好看」，因此略顯遺憾。





宋智孝的品牌還公開了她拍攝的宣傳影片，動起來的模樣健康性感又可愛。 恭喜宋智孝終於如願以償當上CEO！



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