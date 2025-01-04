《现在拨打的电话》第11集收视8.3%刷新高！今晚播出大结局：柳演锡＆蔡秀彬会再次重逢吗？

由柳演锡、蔡秀彬主演的《现在拨打的电话》第11集全国收视8.3%、首都圈收视8.8%，更新自身最高收视率。

（以下有剧透！以下有剧透！以下有剧透！）

这集白司彦（柳演锡 饰）和洪熙珠（蔡秀彬 饰）都好辛苦，就不能让大家多看点像圣诞节的片段吗>//<



白司彦抵达洪熙珠和绑匪（真白司彦，朴在润 饰）发生事故的现场，但在现场却找不到洪熙珠的痕迹。白司彦担心永远失去洪熙珠而感到害怕，但他很快就找回理性，并开始判断情况。开始怀疑唯一没有来到事故现场的沈揆进（秋相微 饰）。之后还发生让人震惊的事...白长浩（郑东焕 饰）竟然是沈揆进害死的。

之后，白司彦以沈揆进手机中储存的 CCTV 影像爲基础，掌握洪熙珠的位置，并立即前往白长浩的故居。此时，洪熙珠在闵秘书（洪书俊 饰）的帮助下逃走，但是在半路再次遇到绑匪的追赶，在这过程他终於与白司彦重逢。



但是...绑匪却暴走，顽强地挡在两人面前，白司彦让洪熙珠待在车上，面对绑匪想冷静地解决情况。但是白司彦听到绑匪的悄悄话后，用难以置信的表情看著洪熙珠，希望白司彦崩溃的绑匪再次用枪口对准他，制造一触即发的状况，随著枪声的响起，让人超紧张。



在这集最后，洪熙珠呆呆地等待销声匿迹的白司彦的联系，接著接到海外号码（604）的电话。在寂静中，洪熙珠哀切地问：「是你吗？」两人是否能克服逆境再次重逢呢？今晚就要播出大结局，不要再虐了啊！洪熙珠还在等著求婚呢～～



公开的第12集先公开片段中，洪熙珠去监狱看了朴道材（崔宇振 饰），朴道材：「你又来了呢！」洪熙珠问他过得好吗，朴道材：「为什么一直过来呢？你不是知道我背叛了发言人。」洪熙珠：「之到你背叛他之前，他不是和你对话最多、聊得最多吗。什么都可以，他和你的对话中，你如果能想到什么，都告诉我。」朴道材：「他说过会像尘埃一样消失，报仇结束之后，没有人支撑他人生的目标和对象，他会自X的，原本是这样。」朴道材一五一十告诉洪熙珠，看来后来因为是洪熙珠又改变了计划 ㅠㅠㅠㅠ

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