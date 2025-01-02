從李奧納多可能出演到第三季公開的日期遭洩漏！《魷魚遊戲》全球高人氣認證引發各種傳言

Netflix原創系列《魷魚遊戲2》公開後獲得了高度話題討論以及人氣，各種相關傳言也隨之而來。《魷魚遊戲2》描述為了報復而再度回到遊戲的456號參賽者李政宰，以及加入了遊戲的面具男李秉憲，讓本季的劇情更添可看性，公開後也引發全球相關效應。

《魷魚遊戲2》七集數只講述了未完結的劇情，片尾彩蛋更公開了除了英熙娃娃還有另一個哲秀娃娃，於是大家更期待著第三季的公開。稍早前某媒體更報導了好萊塢男星李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）即將現身《魷魚遊戲3》的劇情中，報導中更寫到他已完成拍攝，即將在今年夏天公開的第三季劇情中登場。不過Netflix表示，這只是子虛烏有的傳聞。

日前Netflix也在YT頻道上公開了短短的預告，並介紹新的遊戲中出現的娃娃哲秀，寫著第三季將在2025年公開，在原本的說明欄位中寫下了「6月27日請在Netflix收看」，不過隨即就轉為非公開並且刪除了這個日期說明，對於第三季的上線日期目前仍未有具體的確定時間，所以Netflix在刪除後表示「第三季播出日期目前未定」。



還有媒體研究所K entertech hub提到，《魷魚遊戲2》至少帶來一兆五千億韓元的收益，但對此Netflix表示他們對於用戶屬於每月定額收費，並不會因為某部作品的收視數量與收視時間變高而獲得額外的收益，也不會以某特定作品來計算收益。Netflix更不會以這樣的方式來評價一部作品的成果，也希望錯誤的訊息能夠不再傳播下去。

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