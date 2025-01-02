从李奥纳多可能出演到第三季公开的日期遭泄漏！《鱿鱼游戏》全球高人气认证引发各种传言

Netflix原创系列《鱿鱼游戏2》公开后获得了高度话题讨论以及人气，各种相关传言也随之而来。《鱿鱼游戏2》描述为了报复而再度回到游戏的456号参赛者李政宰，以及加入了游戏的面具男李秉宪，让本季的剧情更添可看性，公开后也引发全球相关效应。

《鱿鱼游戏2》七集数只讲述了未完结的剧情，片尾彩蛋更公开了除了英熙娃娃还有另一个哲秀娃娃，於是大家更期待著第三季的公开。稍早前某媒体更报导了好莱坞男星李奥纳多．狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）即将现身《鱿鱼游戏3》的剧情中，报导中更写到他已完成拍摄，即将在今年夏天公开的第三季剧情中登场。不过Netflix表示，这只是子虚乌有的传闻。

日前Netflix也在YT频道上公开了短短的预告，并介绍新的游戏中出现的娃娃哲秀，写著第三季将在2025年公开，在原本的说明栏位中写下了「6月27日请在Netflix收看」，不过随即就转为非公开并且删除了这个日期说明，对於第三季的上线日期目前仍未有具体的确定时间，所以Netflix在删除后表示「第三季播出日期目前未定」。



还有媒体研究所K entertech hub提到，《鱿鱼游戏2》至少带来一兆五千亿韩元的收益，但对此Netflix表示他们对於用户属於每月定额收费，并不会因为某部作品的收视数量与收视时间变高而获得额外的收益，也不会以某特定作品来计算收益。Netflix更不会以这样的方式来评价一部作品的成果，也希望错误的讯息能够不再传播下去。

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