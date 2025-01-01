Super Junior-L.S.S.新年新希望「我們一起」，新北跨年像專場，當場喊市長：明年再來！

Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）據《ETtoday星光雲》報導，原本因韓國發生濟州空難欲取消演出，但經由主辦方協調仍啟程來台表演，三人都以黑白色系低調現身機場，也著黑白色系服裝上台演出。

L.S.S.壓軸登場，熱情帶來相當具團隊特色的歌曲，〈Suit Up〉、〈JOKE〉、〈C'MON〉與〈SHATTA SHIMERO〉。歌曲中間穿插聊天環節，利特熱情喊了幾輪台灣、新北與淡水；始源一如往常學了好幾句華語幾乎不用翻譯；神童又一次徵對象，再次尋求台灣女朋友。加上E.L.F.送上的驚喜影片，又一次見到Super Junior與E.L.F.的愛「真的是雙向的」。



特別是講述新年新希望，始源一字一句華語說：「2025年也是我們在一起。」神童在旁贊同這是好心願，自己許願的時候提到韓國前陣子發生了「辛苦之事」（指濟州航空空難），許願2025大家都能健健康康，最後華語喊了一聲：「大家加油！」利特則說看見影片中有些熟悉面孔，雖然臉上有歲月的痕跡，但那些皺紋代表Super Junior和E.L.F.的回憶積累，「因為你們給我們很大的愛，我們才能繼續站在這裡，以後我們一起守護彼此，謝謝」。



利特接著提到附近將完工的淡江大橋，「聽說明年（跨年）會舉辦得更大」，當場呼喚市長侯友宜：「市長nim，我們明年可以來嗎──市長nim──」利特很快就收到「OK」手勢。三人相當興奮，利特還說自己是第一次看那麼大的煙火秀，自嘲本來不在乎，但抬頭一看後覺得太帥太美了，始源在旁模仿利特的誇張表情，相當搞笑。



三人最後帶來Super Junior招牌安可曲〈Miracle〉，這首歌曲加上空拍機望下去一片寶藍海，簡直就像L.S.S.專場演唱會，35分鐘的表演讓E.L.F.相當滿足。



▼L.S.S.表演片段（已定位4:43:79）



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