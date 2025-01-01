《魷魚遊戲3》迎來超級大咖？！傳Leonardo DiCaprio登場，已秘密拍攝完畢

《魷魚遊戲2》已全集上線，導演黃東赫同時公開了第三季預計2025年夏天或秋天播出。

根據1月1日韓媒「OSEN」獨家報導，好萊塢影星Leonardo DiCaprio（李奧納多·狄卡皮歐/萊昂納多·迪卡普里奧）預計在第三季中登場，甚至去年已經秘密拍攝完畢。 平時自稱是《魷魚遊戲》粉絲的Leonardo的亮相引發了觀眾的高度期待。 雖然Leonardo的戲份並不多，但出於對劇情洩露的擔憂，其具體角色等細節尚未公開。

對此Netflix方面則回應稱：「我們也聽到了關於Leonardo出演的消息，但這並不屬實。」



2021年《魷魚遊戲》第一季上線後，主角李政宰曾在美國洛杉磯藝術博物館舉辦的「LACMA Art+Film Gala」上與Leonardo合影，兩人展現了親密互動。 次年李政宰憑藉《魷魚遊戲》獲得美國演員工會獎（SAG）最佳男主角獎，在紅毯採訪中，當被問及「希望哪位美國演員出演第二季」時，他回答了「Leonardo DiCaprio」，引起了廣泛關注。



아 너무 웃겨 레오나르도 디카프리오랑 같이 작품하고 싶은 이정재와 케이트 블란쳇이랑 하고 싶은 정호연 그 넷이 다 나오는 영화 만들면 될 듯 pic.twitter.com/k1tZVojJQG — fiveoclock (@five_oclock_) February 28, 2022

此外，導演黃東赫也曾在2022年9月於首爾威斯汀朝鮮酒店舉辦的《魷魚遊戲》艾美獎6冠紀念記者會上，被問及「是否有好萊塢知名演員出演下一季的可能性」時表示：「Leonardo DiCaprio曾親口表示自己是《魷魚遊戲》的粉絲，我們內部還討論過『要不要向他提出邀請』， 確實有很多演員喜歡並熱愛這部作品。」

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