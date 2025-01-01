曝T.O.P《魷魚遊戲2》片酬每集3億！韓媒嘲「人如其名」，導演識人不清

《魷魚遊戲2》已全球同步上映，也許是對新一季期待過大，導致不少觀眾觀看後直呼「不如第一季」，口碑呈兩極化，而其中被吐槽最多的則是T.O.P（崔鉉勝），如同他劇內的名字「薩諾斯」一樣，是全片的「薩諾斯」（《復仇者聯盟》中的大反派，又譯「滅霸」）。 現實中的他因吸食大麻被判有罪，而在劇中飾演「癮君子RAPPER」一角似乎運用了「方法派演技」，但最終卻未能展現令人滿意的演技。

T.O.P在《魷魚遊戲2》中飾演落魄RAPPER「薩諾斯」。 他因追隨YouTuber李明器（任時完 飾）推薦的虛擬貨幣投資失敗而破產，後來為了重新賺錢而加入了遊戲。 他還偷偷攜帶並服用合成毒品，在參賽者之間製造混亂，將他們推向死亡，成為劇中的反派角色。



這是T.O.P自2016年因吸食大麻被判有罪後的復出作品，當他加入《魷魚遊戲2》的消息傳出時，關於他復出的爭議便隨之而來。 由於他此前從未展示過反省的姿態，突然加入這一全球熱門系列讓他遭到了廣泛的批評。 對此，導演黃東赫曾表示，T.O.P本人意志非常堅定，並勸解觀眾「等看了作品後再來做評價」。

《魷魚遊戲2》正式上線後幾乎沒有人能理解黃導演自信的來源。 反而SNS和各大論壇全都在關注李政宰、T.O.P以及黃東赫導演之間的私交，批評這是一次「人脈選角」，全靠關係上位。 再加上T.O.P據傳每集出演費用高達3億的消息，更加引發了大眾的不滿。



黃導演似乎並不打算承認自己的判斷失誤。 他在近期的採訪時表示：「被劇中T.O.P的表演感動了，儘管經歷了漫長的空白期，作為導演，我認為T.O.P展現了非常令人印象深刻的演技。 他對角色的詮釋讓我非常滿意。」

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