《魷魚遊戲2》全球登頂卻口碑分化！韓媒狂批T.O.P演技爛：幸虧海外觀眾聽不懂韓語，本國人根本無法忍受

全球粉絲期待已久的《魷魚遊戲2》終於全線上線了，沒想到反應兩極化，一部份人沉浸在刺激的劇情中，一部份人吐槽主線模糊，觀眾期待的懸念和深度幾乎被完全忽視，尤其是這一位的演技更是讓許多人惱火，甚至引發韓媒的抨擊，直指「 演技力不足的演員戲份過多，最痛苦的莫過於觀眾和觀影者」。

26日下午全球觀眾期待已久的Netflix原創劇集《魷魚遊戲2》在全球約190個國家和地區上線。 由於從策劃、製作到選角的每個階段都備受矚目，成品自然也成為焦點。 即使到公開后的第三天，該劇仍保持著超高熱度。 30日，《魷魚遊戲2》在Netflix系列劇全球TOP10中再次奪冠，並在美國、法國、墨西哥、英國、香港、土耳其等共93個國家和地區的排行榜中位居第一，成功登頂全球所有國家榜首。 然而數據和作品評價卻是兩碼事。 與第一季相比，第二季的評價更為兩極化，部份觀眾認為「令人失望」、「不如前作」，也有人稱「作為續作還不錯」，評價意見不一。

儘管大部份演員都穩定地完成了各自的角色，但從選角階段起便引發爭議的T.O.P（本名崔勝鉉）的表現卻成為「冷水」，其尷尬演技遭到一致批評。 T.O.P曾是一名備受歡迎的饒舌歌手，這次在劇中飾演因YouTuber李明基（任時完 飾）推薦投資加密貨幣失敗而破產的落魄饒舌歌手「薩諾斯」。 他因債務問題參加了遊戲，還將合成毒品藏在項鍊中偷偷使用。 這一角色的設定幾乎完全複刻了T.O.P本人2016年因吸食大麻被判有罪的真實經歷。 單從角色來看，與其說是電視劇，不如說是紀錄片也不為過。



薩諾斯這個角色有著瘋子般的特質，即使身處生死攸關不僅不生出怯意，甚至興奮四起。 如果要區分正派和反派，他更偏向於反派角色，與第一季的德秀不同。 儘管表現出強烈的個人主義，但為了自身利益可以不擇手段，甚至展現出殘酷的一面。 此外，他的虛榮心貫穿始終，即使面對死亡威脅也要扮演明星。 這種複雜多面的角色需要紮實的演技作為支撐。

然而，T.O.P在宣佈隱退後卻悄悄回歸，此次是他時隔9年的演技復出，卻表現得漏洞百出。 薩諾斯用類似饒舌的方式說台詞，以及虛張聲勢的表現令人難以忍受。 角色本身的浮誇設定讓人感到尷尬，而T.O.P似乎沒能克服這些尷尬，從而讓演技顯得更加僵硬，難以引出觀眾的共鳴。

儘管演技評價本質上具有主觀性，但觀眾們不禁質疑「薩諾斯這個角色，難道非T.O.P不可？」在選角爭議爆發時，導演黃東赫曾詳細解釋選擇他的理由，表示：「我們進行了大量的檢驗，他表現出了強烈的意願，因此我提出讓他參加試鏡，他非常努力地提交了演技影片，在試讀時如果有不穩定的部份，我們再次進行了檢驗，他展現了努力和天賦。 坊間傳言關於角色設定的種種內容，其實崔勝鉉在接受這個角色時需要極大的勇氣。 因此我認為他最適合這個角色，儘管爭議不斷，但考慮到我們一同經歷的過程，我決定堅持這一選擇，認為只能通過最終結果來說服大家。 我希望大家理解我做出的這一選擇。」



海外觀眾由於語言障礙，可能對台詞的語感、語調和情感線寬容度更高。 然而對於熟悉每個詞語細微含義的韓國本土觀眾來說，T.O.P的演技看起來尤為不自然，也導致劇集播出後又引發另一個疑問：「選擇T.O.P，是因為需要一個真實吸毒過的饒舌歌手來飾演這個角色嗎？」

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