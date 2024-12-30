分手不尷尬！李伊庚鄭仁仙頒獎台上的「真誠友誼」：以為再也見不到她

李伊庚與前任女友鄭仁仙在頒獎典禮上重逢，引發關注。

28日在首爾中區東大門設計廣場（DDP）藝術廳舉行的「2024 SEOULCON APAN STAR AWARDS」中，演員李伊庚和鄭仁仙一同獎項，成為焦點。

當天李伊庚憑藉tvN電視劇《和老公夫結婚吧》獲得了中篇電視劇男子演技優秀獎，實力得到了認可。 他在發表獲獎感言時表示：「演員們能夠見面的方式就是一起參與作品，雖然無法共同出演作品，但能夠在頒獎典禮上相遇，也是一件值得感恩的事情，能在這裡再次見到以為再也見不到的鄭仁仙，真的要感謝評審委員們。 真心祝賀鄭仁仙的獲獎。」李伊庚的驚喜發言讓鄭仁仙回以燦爛微笑，令現場氣氛溫馨感人。 鄭仁仙則憑藉tvN《O'PENing-Grand Shining Hotel》榮獲短篇及網絡劇女子演技獎，吸引了眾人目光。



李伊庚接著說：「非常感謝《和老公夫結婚吧》的所有工作人員。 這個獎對我來說意義重大。 作為主要活躍在綜藝領域的我，能夠憑藉演技得到認可，對我而言是一個全新的挑戰。 這次獲獎是因為飾演反派角色，因此更具意義。 如果有人質疑『為什麼李伊庚會獲得優秀獎？』，我希望大家能一定看看這部劇。」



李伊庚與鄭仁仙於2017年經由朋友介紹相識，並交往一年後公開戀情，但於次年分手。 特別是兩人在戀愛期間共同出演了JTBC電視劇《加油吧，威基基》，成為熱議話題，然而最終以分手告終，令不少粉絲惋惜。

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