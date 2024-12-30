邊佑錫爆紅後不忘初心！先捐助病童，後為經紀團隊準備豪禮，細節滿分！引網友羨慕：怎麼才能成為VARO職員

直到2024年4月之前，估計邊佑錫也沒想過自己能成為紅遍全國的大勢，一部《背著善宰跑》令他咖位如坐火箭般飛升。 數年沉澱一朝爆發，如今的人氣不僅沒有使他患上「明星病」，反而令他更加小心翼翼，珍惜自己的羽毛。

爆火後的邊佑錫也曾經歷過輿論媒體的鞭撻，因安保公司的過分「護航」行為牽連到他，令民眾們不滿四起，不過因他本人真誠的道歉以及平日裡低調卻又溫馨的種種行為，很快就平息了這場輿論戰。

上月有媒體報導邊佑錫悄悄向韓國某醫院捐贈了3億（韓幣），用以治療兒童患者，事情過去許久之後才被媒體得知。 經紀公司方面也只是回應：「這是演員的個人行為，他確實捐了3億」。



年末將至邊佑錫也為陪他走過一年且兢兢業業的經紀公司員工及合作團隊送上了豪禮，眾人紛紛在社交媒體和線上社區分享與他的合影以及感人故事。 一名工作人員感激地寫道：「2024年辛苦了一年，感謝我們的『神佑錫』為公司和工作人員準備的iPhone豪華禮物！」邊佑錫經紀公司Varo娛樂的員工也透露：「佑錫哥給公司成員送上了iPhone和iPad，真的是無法不成為他的『筒筒』（邊佑錫粉絲名）。 」



從眾人公開的照片可以看出，邊佑錫根據每位工作人員的需求，準備了不同款式和顏色的iPhone和iPad，充分考慮了他們的喜好。 網友們紛紛稱讚：「每個人的禮物都不一樣，真是細心周到的禮物」、「真是帥氣又貼心」、「長得好看，內心也同樣完美」、「怎麼做才能成為VARO的職員啊？」、「現在入職還來得及嗎？」等。

邊佑錫於2016年通過tvN電視劇《親愛的朋友們》出道，之後出演了《舉重妖精金福珠》、《請輸入檢索詞WWW》、《青春紀錄》、《花開時想月》等多部人氣劇集。 今年4月邊佑錫憑藉tvN電視劇《背著善宰逃跑》一躍成為頂級明星。



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