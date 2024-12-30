分手不尴尬！李伊庚郑仁仙颁奖台上的「真诚友谊」：以为再也见不到她

李伊庚与前任女友郑仁仙在颁奖典礼上重逢，引发关注。

28日在首尔中区东大门设计广场（DDP）艺术厅举行的「2024 SEOULCON APAN STAR AWARDS」中，演员李伊庚和郑仁仙一同奖项，成为焦点。

当天李伊庚凭藉tvN电视剧《和老公夫结婚吧》获得了中篇电视剧男子演技优秀奖，实力得到了认可。 他在发表获奖感言时表示：「演员们能够见面的方式就是一起参与作品，虽然无法共同出演作品，但能够在颁奖典礼上相遇，也是一件值得感恩的事情，能在这里再次见到以为再也见不到的郑仁仙，真的要感谢评审委员们。 真心祝贺郑仁仙的获奖。」李伊庚的惊喜发言让郑仁仙回以灿烂微笑，令现场气氛温馨感人。 郑仁仙则凭藉tvN《O'PENing-Grand Shining Hotel》荣获短篇及网络剧女子演技奖，吸引了众人目光。



李伊庚接著说：「非常感谢《和老公夫结婚吧》的所有工作人员。 这个奖对我来说意义重大。 作为主要活跃在综艺领域的我，能够凭藉演技得到认可，对我而言是一个全新的挑战。 这次获奖是因为饰演反派角色，因此更具意义。 如果有人质疑『为什么李伊庚会获得优秀奖？』，我希望大家能一定看看这部剧。」



李伊庚与郑仁仙於2017年经由朋友介绍相识，并交往一年后公开恋情，但於次年分手。 特别是两人在恋爱期间共同出演了JTBC电视剧《加油吧，威基基》，成为热议话题，然而最终以分手告终，令不少粉丝惋惜。

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