边佑锡爆红后不忘初心！先捐助病童，后为经纪团队准备豪礼，细节满分！引网友羡慕：怎么才能成为VARO职员

直到2024年4月之前，估计边佑锡也没想过自己能成为火遍全国的大势，一部《背著善宰跑》令他咖位如坐火箭般飞升。 数年沉淀一朝爆发，如今的人气不仅没有使他患上「明星病」，反而令他更加小心翼翼，珍惜自己的羽毛。

爆火后的边佑锡也曾经历过舆论媒体的鞭挞，因安保公司的过分「护航」行为牵连到他，令民众们不满四起，不过因他本人真诚的道歉以及平日里低调却又温馨的种种行为，很快就平息了这场舆论战。

上月有媒体报导边佑锡悄悄向韩国某医院捐赠了3亿（韩币），用以治疗儿童患者，事情过去许久之后才被媒体得知。 经纪公司方面也只是回应：「这是演员的个人行为，他确实捐了3亿」。



年末将至边佑锡也为陪他走过一年且兢兢业业的经纪公司员工及合作团队送上了豪礼，众人纷纷在社交媒体和线上社区分享与他的合影以及感人故事。 一名工作人员感激地写道：「2024年辛苦了一年，感谢我们的『神佑锡』为公司和工作人员准备的iPhone豪华礼物！」边佑锡经纪公司Varo娱乐的员工也透露：「佑锡哥给公司成员送上了iPhone和iPad，真的是无法不成为他的『筒筒』（边佑锡粉丝名）。 」



从众人公开的照片可以看出，边佑锡根据每位工作人员的需求，准备了不同款式和颜色的iPhone和iPad，充分考虑了他们的喜好。 网友们纷纷称赞：「每个人的礼物都不一样，真是细心周到的礼物」、「真是帅气又贴心」、「长得好看，内心也同样完美」、「怎么做才能成为VARO的职员啊？」、「现在入职还来得及吗？」等。

边佑锡於2016年通过tvN电视剧《亲爱的朋友们》出道，之后出演了《举重妖精金福珠》、《请输入检索词WWW》、《青春纪录》、《花开时想月》等多部人气剧集。 今年4月边佑锡凭藉tvN电视剧《背著善宰逃跑》一跃成为顶级明星。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻