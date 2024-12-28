《魷魚遊戲2》上架首日勇奪92國冠軍、橫掃Netflix全球排行榜，無懼評價兩極分化

Netflix大熱原創劇《魷魚遊戲》第二季一經公開，便展現出其作為全球頂級現象級作品的影響力。

根據OTT內容排行網站FlixPatrol的數據，截至27日，《魷魚遊戲2》在包括韓國、美國、英國、日本等92個國家中位居Netflix戲劇部門排行榜的第一名，成為全球最受歡迎的內容。 唯一例外的新西蘭也將該劇列入當地排行榜的前列，足見其受歡迎程度。



第二季故事升級，展現復仇與新挑戰

《魷魚遊戲》第一季在2021年掀起全球熱潮，第二季在預告發布階段便已吸引無數目光。 第二季延續之前劇情，李政宰飾演的成奇勳重返遊戲、與李炳憲飾演的面具男展開正面對決，更多驚心動魄的新遊戲一一上演，帶來緊張刺激的觀劇體驗。



口碑兩極化，新內容仍吸粉

雖然第二季上線後獲得了驚人的流量成績，但觀眾的評價出現分歧。 有人批評劇情節奏偏慢、部份演員的演技不夠成熟，但也有觀眾稱讚全新設計的遊戲，認為延續第一季的獨特概念依然吸引人心。 不論如何，《魷魚遊戲2》一經公開就立即吸引大量討論，成為近期無以匹敵的熱點。



全球熱潮再掀，未來表現引期待

《魷魚遊戲2》的火爆人氣證明了其不可動搖的全球影響力。 第一季曾創下公開8天後登頂Netflix戲劇部門全球排行榜的紀錄，並連續106天保持在前十名。 如今，第二季在公開首日即橫掃全球榜單，再度成為Netflix平台最耀眼的明星，令人好奇未來它將書寫怎樣的歷史，也讓全球影迷屏息期待接下來第三季的故事發展。



▽《魷魚遊戲2》全集已在Netflix獨家全球上線：



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