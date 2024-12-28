《鱿鱼游戏2》上架首日勇夺92国冠军、横扫Netflix全球排行榜，无惧评价两极分化

Netflix大热原创剧《鱿鱼游戏》第二季一经公开，便展现出其作为全球顶级现象级作品的影响力。
根据OTT内容排行网站FlixPatrol的数据，截至27日，《鱿鱼游戏2》在包括韩国、美国、英国、日本等92个国家中位居Netflix戏剧部门排行榜的第一名，成为全球最受欢迎的内容。 唯一例外的新西兰也将该剧列入当地排行榜的前列，足见其受欢迎程度。
第二季故事升级，展现复仇与新挑战
《鱿鱼游戏》第一季在2021年掀起全球热潮，第二季在预告发布阶段便已吸引无数目光。 第二季延续之前剧情，李政宰饰演的成奇勋重返游戏、与李炳宪饰演的面具男展开正面对决，更多惊心动魄的新游戏一一上演，带来紧张刺激的观剧体验。
口碑两极化，新内容仍吸粉
虽然第二季上线后获得了惊人的流量成绩，但观众的评价出现分歧。 有人批评剧情节奏偏慢、部份演员的演技不够成熟，但也有观众称赞全新设计的游戏，认为延续第一季的独特概念依然吸引人心。 不论如何，《鱿鱼游戏2》一经公开就立即吸引大量讨论，成为近期无以匹敌的热点。
全球热潮再掀，未来表现引期待
《鱿鱼游戏2》的火爆人气证明了其不可动摇的全球影响力。 第一季曾创下公开8天后登顶Netflix戏剧部门全球排行榜的纪录，并连续106天保持在前十名。 如今，第二季在公开首日即横扫全球榜单，再度成为Netflix平台最耀眼的明星，令人好奇未来它将书写怎样的历史，也让全球影迷屏息期待接下来第三季的故事发展。
▽《鱿鱼游戏2》全集已在Netflix独家全球上线：
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻