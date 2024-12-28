【有片】邊佑錫在2024 AAA的呆萌瞬間：獲獎感言忘一句、幫金惠奫降麥克風、泰式問好慢半拍
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【有片】邊佑錫在2024 AAA的呆萌瞬間：獲獎感言忘一句、幫金惠奫降麥克風、泰式問好慢半拍

明星   2024年12月28日   星期六18:35   Sani  

（封面圖源：AAA頒獎禮截圖）

第9屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards，以下簡稱AAA）頒獎禮於27日晚在泰國曼谷盛大舉行，今年憑《背著善宰跑》迅速走紅的演員邊佑錫一舉斬最佳男主角、 最佳情侶等6座獎杯，呆萌表現讓人看了不禁姨母笑，與金惠奫的互動則依舊十分有愛！

邊佑錫以一身全黑西裝的造型出席頒獎禮，走紅毯時主持人請他做「薩瓦迪pose」，邊佑錫一時沒有領會、做了雙手比心，主持人於是解釋是泰式問好，邊佑錫再次投去詢問的目光，終於明白是要他雙手合十，十分nice地對觀眾席各個方向都問好一遍XD

邊佑錫在這次頒獎禮上獲得人氣獎、亞洲名人獎、最佳藝人獎、最佳情侶獎、最佳男主角獎（大賞），還以柳善宰身份獲得最佳OST獎。 頒獎過程狀況頻出，為大賞發表獲獎感言時，邊佑錫鞠躬後轉身後轉身有話沒講完，再次回到麥克風位置，然而工作人員似乎沒能及時作出反應，直接讓邊佑錫隨著風一起降下舞台XD邊佑錫也意識到情況「不妙」，慌忙對觀眾招手告別，一邊笑著說「再見」一邊彎下腰去XD

擔任MC的張員瑛、成韓彬和柳俊烈也紛紛面露驚訝、表情超可愛，果然直播的魅力就是各種小意外啊XD
（圖源：AAA頒獎禮截圖）

邊佑錫和金惠奫有兩次同台領獎，人氣獎時邊佑錫發言後向金惠奫微笑致意，但忘記把麥克風降低，身高差對金惠奫來說太殘酷了XD

第二次兩人獲頒最佳情侶CP獎再次上台，邊佑錫就記得幫忙降麥了！金惠奫燦爛一笑，台下觀眾也發出尖叫歡呼~兩位演員都感謝了對方，氣氛相當甜蜜：

邊佑錫獲頒第三個獎時，感謝名單講到髮型師，接著脫口而出：「把我的身體... 啊，怎麼說了身體... 感謝健身教練大哥！」邊佑錫為自己的胡言亂語道歉，說因為拿到了太多獎XD最後約定以後會一定更加努力：

此外，本屆AAA大賞得主除了邊佑錫之外，還有金秀賢、朴敏英、NewJeans、DAY7、NCT 127、ROSE和LE SSERAFIM。 相當於本賞的「最佳藝人獎」則頒給ZEROBASEONE、DAY6、NCT 127、朴敏英、金惠奫、aespa、IVE、KISS OF LIFE、SUHO、LE SSERAFIM、TWS、BUS、周元、柳俊烈、WayV、BIBI、坂口健太郎、金秀賢、邊佑錫、安普賢。

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