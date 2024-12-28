【有片】邊佑錫在2024 AAA的呆萌瞬間：獲獎感言忘一句、幫金惠奫降麥克風、泰式問好慢半拍

第9屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards，以下簡稱AAA）頒獎禮於27日晚在泰國曼谷盛大舉行，今年憑《背著善宰跑》迅速走紅的演員邊佑錫一舉斬最佳男主角、 最佳情侶等6座獎杯，呆萌表現讓人看了不禁姨母笑，與金惠奫的互動則依舊十分有愛！

邊佑錫以一身全黑西裝的造型出席頒獎禮，走紅毯時主持人請他做「薩瓦迪pose」，邊佑錫一時沒有領會、做了雙手比心，主持人於是解釋是泰式問好，邊佑錫再次投去詢問的目光，終於明白是要他雙手合十，十分nice地對觀眾席各個方向都問好一遍XD



邊佑錫在這次頒獎禮上獲得人氣獎、亞洲名人獎、最佳藝人獎、最佳情侶獎、最佳男主角獎（大賞），還以柳善宰身份獲得最佳OST獎。 頒獎過程狀況頻出，為大賞發表獲獎感言時，邊佑錫鞠躬後轉身後轉身有話沒講完，再次回到麥克風位置，然而工作人員似乎沒能及時作出反應，直接讓邊佑錫隨著風一起降下舞台XD邊佑錫也意識到情況「不妙」，慌忙對觀眾招手告別，一邊笑著說「再見」一邊彎下腰去XD



아ㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋ우서기 소감 한마디 더 하려다가 마이크랑 함께 리프트 밑으로 사라졋엌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mz2r17MNOL — 결 (@woonaissante) December 27, 2024

擔任MC的張員瑛、成韓彬和柳俊烈也紛紛面露驚訝、表情超可愛，果然直播的魅力就是各種小意外啊XD



아끼발 ㅈㄴ웃김진짜로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 엠씨들 표정 좀 봐 아 아 우서가pic.twitter.com/TlMjVoW3sY — 본 (@qusntjrl) December 27, 2024

邊佑錫和金惠奫有兩次同台領獎，人氣獎時邊佑錫發言後向金惠奫微笑致意，但忘記把麥克風降低，身高差對金惠奫來說太殘酷了XD



인기상 수상할 때 변우석이 먼저 소감 얘기하고

혜윤이한테 순서 넘길 때 살짝 고개를 끄덕한 것도 좋고

바통 받은 혜윤이가 마이크 높이를 낮춘 것도 좋음..

그냥 솔선재의 모든 게 다 좋음 pic.twitter.com/pgvIyJgHIJ — 루키 (@sz_rookie) December 27, 2024

第二次兩人獲頒最佳情侶CP獎再次上台，邊佑錫就記得幫忙降麥了！金惠奫燦爛一笑，台下觀眾也發出尖叫歡呼~兩位演員都感謝了對方，氣氛相當甜蜜：



변우석배우가 마이크 낮춰주고 가서 혜윤이 빵터짐 ㄱㅇㅇ pic.twitter.com/XXlt8hdZNq — 듀 (@mylittledew) December 27, 2024

邊佑錫獲頒第三個獎時，感謝名單講到髮型師，接著脫口而出：「把我的身體... 啊，怎麼說了身體... 感謝健身教練大哥！」邊佑錫為自己的胡言亂語道歉，說因為拿到了太多獎XD最後約定以後會一定更加努力：



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우당탕탕 좌충우돌

벼누서기의 3관왕 수상소감 말하기



몸..아..앗 몸이래

상 받을때마다 제가 이르케 (삐끗) 횡설수설하고있는데 죄송합니다

더 열심히 잘하라는 의미로 주신 상이라고 알고 더 열심히 잘해보도록 (반복) 하겠습니다 #변우석 #ByeonWooSeok #ビュンウソク… pic.twitter.com/LpB3fG99T1 — ʜᴇᴇᴢʀᴏʟʏ (@HEEZROLY) December 27, 2024

此外，本屆AAA大賞得主除了邊佑錫之外，還有金秀賢、朴敏英、NewJeans、DAY7、NCT 127、ROSE和LE SSERAFIM。 相當於本賞的「最佳藝人獎」則頒給ZEROBASEONE、DAY6、NCT 127、朴敏英、金惠奫、aespa、IVE、KISS OF LIFE、SUHO、LE SSERAFIM、TWS、BUS、周元、柳俊烈、WayV、BIBI、坂口健太郎、金秀賢、邊佑錫、安普賢。

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