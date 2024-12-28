【有片】边佑锡在2024 AAA的呆萌瞬间：获奖感言忘一句、帮金惠奫降麦克风、泰式问好慢半拍

第9届亚洲明星盛典（Asia Artist Awards，以下简称AAA）颁奖礼於27日晚在泰国曼谷盛大举行，今年凭《背著善宰跑》迅速走红的演员边佑锡一举斩最佳男主角、 最佳情侣等6座奖杯，呆萌表现让人看了不禁姨母笑，与金惠奫的互动则依旧十分有爱！

边佑锡以一身全黑西装的造型出席颁奖礼，走红毯时主持人请他做「萨瓦迪pose」，边佑锡一时没有领会、做了双手比心，主持人於是解释是泰式问好，边佑锡再次投去询问的目光，终於明白是要他双手合十，十分nice地对观众席各个方向都问好一遍XD



边佑锡在这次颁奖礼上获得人气奖、亚洲名人奖、最佳艺人奖、最佳情侣奖、最佳男主角奖（大赏），还以柳善宰身份获得最佳OST奖。 颁奖过程状况频出，为大赏发表获奖感言时，边佑锡鞠躬后转身后转身有话没讲完，再次回到麦克风位置，然而工作人员似乎没能及时作出反应，直接让边佑锡随著风一起降下舞台XD边佑锡也意识到情况「不妙」，慌忙对观众招手告别，一边笑著说「再见」一边弯下腰去XD



아ㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋ우서기 소감 한마디 더 하려다가 마이크랑 함께 리프트 밑으로 사라졋엌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mz2r17MNOL — 결 (@woonaissante) December 27, 2024

担任MC的张员瑛、成韩彬和柳俊烈也纷纷面露惊讶、表情超可爱，果然直播的魅力就是各种小意外啊XD



아끼발 ㅈㄴ웃김진짜로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 엠씨들 표정 좀 봐 아 아 우서가pic.twitter.com/TlMjVoW3sY — 본 (@qusntjrl) December 27, 2024

边佑锡和金惠奫有两次同台领奖，人气奖时边佑锡发言后向金惠奫微笑致意，但忘记把麦克风降低，身高差对金惠奫来说太残酷了XD



인기상 수상할 때 변우석이 먼저 소감 얘기하고

혜윤이한테 순서 넘길 때 살짝 고개를 끄덕한 것도 좋고

바통 받은 혜윤이가 마이크 높이를 낮춘 것도 좋음..

그냥 솔선재의 모든 게 다 좋음 pic.twitter.com/pgvIyJgHIJ — 루키 (@sz_rookie) December 27, 2024

第二次两人获颁最佳情侣CP奖再次上台，边佑锡就记得帮忙降麦了！金惠奫灿烂一笑，台下观众也发出尖叫欢呼~两位演员都感谢了对方，气氛相当甜蜜：



변우석배우가 마이크 낮춰주고 가서 혜윤이 빵터짐 ㄱㅇㅇ pic.twitter.com/XXlt8hdZNq — 듀 (@mylittledew) December 27, 2024

边佑锡获颁第三个奖时，感谢名单讲到发型师，接著脱口而出：「把我的身体... 啊，怎么说了身体... 感谢健身教练大哥！」边佑锡为自己的胡言乱语道歉，说因为拿到了太多奖XD最后约定以后会一定更加努力：



-

우당탕탕 좌충우돌

벼누서기의 3관왕 수상소감 말하기



몸..아..앗 몸이래

상 받을때마다 제가 이르케 (삐끗) 횡설수설하고있는데 죄송합니다

더 열심히 잘하라는 의미로 주신 상이라고 알고 더 열심히 잘해보도록 (반복) 하겠습니다 #변우석 #ByeonWooSeok #ビュンウソク… pic.twitter.com/LpB3fG99T1 — ʜᴇᴇᴢʀᴏʟʏ (@HEEZROLY) December 27, 2024

此外，本届AAA大赏得主除了边佑锡之外，还有金秀贤、朴敏英、NewJeans、DAY7、NCT 127、ROSE和LE SSERAFIM。 相当於本赏的「最佳艺人奖」则颁给ZEROBASEONE、DAY6、NCT 127、朴敏英、金惠奫、aespa、IVE、KISS OF LIFE、SUHO、LE SSERAFIM、TWS、BUS、周元、柳俊烈、WayV、BIBI、坂口健太郎、金秀贤、边佑锡、安普贤。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻