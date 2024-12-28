【有片】边佑锡在2024 AAA的呆萌瞬间：获奖感言忘一句、帮金惠奫降麦克风、泰式问好慢半拍
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【有片】边佑锡在2024 AAA的呆萌瞬间：获奖感言忘一句、帮金惠奫降麦克风、泰式问好慢半拍

明星   2024年12月28日   星期六18:35   Sani  

（封面图源：AAA颁奖礼截图）

第9届亚洲明星盛典（Asia Artist Awards，以下简称AAA）颁奖礼於27日晚在泰国曼谷盛大举行，今年凭《背著善宰跑》迅速走红的演员边佑锡一举斩最佳男主角、 最佳情侣等6座奖杯，呆萌表现让人看了不禁姨母笑，与金惠奫的互动则依旧十分有爱！

边佑锡以一身全黑西装的造型出席颁奖礼，走红毯时主持人请他做「萨瓦迪pose」，边佑锡一时没有领会、做了双手比心，主持人於是解释是泰式问好，边佑锡再次投去询问的目光，终於明白是要他双手合十，十分nice地对观众席各个方向都问好一遍XD

边佑锡在这次颁奖礼上获得人气奖、亚洲名人奖、最佳艺人奖、最佳情侣奖、最佳男主角奖（大赏），还以柳善宰身份获得最佳OST奖。 颁奖过程状况频出，为大赏发表获奖感言时，边佑锡鞠躬后转身后转身有话没讲完，再次回到麦克风位置，然而工作人员似乎没能及时作出反应，直接让边佑锡随著风一起降下舞台XD边佑锡也意识到情况「不妙」，慌忙对观众招手告别，一边笑著说「再见」一边弯下腰去XD

担任MC的张员瑛、成韩彬和柳俊烈也纷纷面露惊讶、表情超可爱，果然直播的魅力就是各种小意外啊XD
（图源：AAA颁奖礼截图）

边佑锡和金惠奫有两次同台领奖，人气奖时边佑锡发言后向金惠奫微笑致意，但忘记把麦克风降低，身高差对金惠奫来说太残酷了XD

第二次两人获颁最佳情侣CP奖再次上台，边佑锡就记得帮忙降麦了！金惠奫灿烂一笑，台下观众也发出尖叫欢呼~两位演员都感谢了对方，气氛相当甜蜜：

边佑锡获颁第三个奖时，感谢名单讲到发型师，接著脱口而出：「把我的身体... 啊，怎么说了身体... 感谢健身教练大哥！」边佑锡为自己的胡言乱语道歉，说因为拿到了太多奖XD最后约定以后会一定更加努力：

此外，本届AAA大赏得主除了边佑锡之外，还有金秀贤、朴敏英、NewJeans、DAY7、NCT 127、ROSE和LE SSERAFIM。 相当於本赏的「最佳艺人奖」则颁给ZEROBASEONE、DAY6、NCT 127、朴敏英、金惠奫、aespa、IVE、KISS OF LIFE、SUHO、LE SSERAFIM、TWS、BUS、周元、柳俊烈、WayV、BIBI、坂口健太郎、金秀贤、边佑锡、安普贤。

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