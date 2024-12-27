《魷魚遊戲2》公開後觀眾評價兩極！第三季將於2025年上半年公開

掀起旋風的全球人氣作品《魷魚遊戲2》已在12月26日在平台上公開，七集的長度也已有許多觀眾們直接一口氣看完，評價相當兩極化，而原本與第二季一起製作的《魷魚遊戲3》也已經在後製階段，將於2025年上半年公開。

在26日下午全集數公開的《魷魚遊戲2》，描述第一季中的最大贏家成奇勛（李政宰飾）千方百計再度回到遊戲，誓言找出遊戲幕後大主使，並阻止他們繼續利用人性的弱點而進行遊戲。在2021年推出了《魷魚遊戲》吸引了全世界的觀眾，主角李政宰更因此獲得了2022年的艾美獎最佳男主角，黃東赫導演也獲得了最佳導演獎像。

延續前作品的人氣，《魷魚遊戲2》公開後卻有著兩極化的評論，甚至被批評「根本像是《魷魚遊戲3》的預告片」。已先看過《魷魚遊戲2》的媒體記者們給予將當高度的評價，認為劇情強度比第一季更加瘋狂以及新遊戲的應用更加以懲罰為基礎，第二季也對於人性有著更深入的剖析，危險程度也更加提升。韓國觀眾們則是有覺得成奇勛雖穿著綠色運動服回歸，對新的參賽者帶來情感上的考驗，但劇情跟第一季沒太大差別。



另外《魷魚遊戲3》的公開日也受到大家關注，《魷魚遊戲》第一季共有9集的長度，但《魷魚遊戲2》只有7集，但《魷魚遊戲2》與《魷魚遊戲3》是同時製作的，其他劇情可望在第三季當中公開，目前《魷魚遊戲3》已經進入後製階段，預計將於2025年上半年公開。

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