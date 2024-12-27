《鱿鱼游戏2》公开后观众评价两极！第三季将於2025年上半年公开

掀起旋风的全球人气作品《鱿鱼游戏2》已在12月26日在平台上公开，七集的长度也已有许多观众们直接一口气看完，评价相当两极化，而原本与第二季一起制作的《鱿鱼游戏3》也已经在后制阶段，将於2025年上半年公开。

在26日下午全集数公开的《鱿鱼游戏2》，描述第一季中的最大赢家成奇勋（李政宰饰）千方百计再度回到游戏，誓言找出游戏幕后大主使，并阻止他们继续利用人性的弱点而进行游戏。在2021年推出了《鱿鱼游戏》吸引了全世界的观众，主角李政宰更因此获得了2022年的艾美奖最佳男主角，黄东赫导演也获得了最佳导演奖像。

延续前作品的人气，《鱿鱼游戏2》公开后却有著两极化的评论，甚至被批评「根本像是《鱿鱼游戏3》的预告片」。已先看过《鱿鱼游戏2》的媒体记者们给予将当高度的评价，认为剧情强度比第一季更加疯狂以及新游戏的应用更加以惩罚为基础，第二季也对於人性有著更深入的剖析，危险程度也更加提升。韩国观众们则是有觉得成奇勋虽穿著绿色运动服回归，对新的参赛者带来情感上的考验，但剧情跟第一季没太大差别。



另外《鱿鱼游戏3》的公开日也受到大家关注，《鱿鱼游戏》第一季共有9集的长度，但《鱿鱼游戏2》只有7集，但《鱿鱼游戏2》与《鱿鱼游戏3》是同时制作的，其他剧情可望在第三季当中公开，目前《鱿鱼游戏3》已经进入后制阶段，预计将於2025年上半年公开。

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