害怕上班却能享受派对！D社三连爆宋旻浩参加DJ派对&跑步社团，反驳「恐慌症、社交恐惧」说法

韩媒Dispatch两次爆料宋旻浩服兵役态度懈怠，宋的负责人解释称他有恐慌障碍、社交恐惧症、躁郁症（双相障碍）等状况，符合提前退伍条件。 然而D社今日公开宋旻浩和众人一起参加派对的照片，质疑他其实是装病，讥讽是「选择性社交恐惧症」。

宋旻浩去年3月以替代役（社会服务要员）身份入伍，一开始在麻浦设施管理公团工作，今年3月转至麻浦居民便利设施。 此前，该设施负责管理替代役的人士向D社表示「宋旻浩害怕人多的地方」「把他安排在不显眼的地方」，但据D社了解，宋旻浩在江原道高城郡和襄阳郡等地四处游玩，参加露营和派对。

D社公开三张拍摄於2023年8月19日的照片，表示宋旻浩当天参加了在江原道高城郡一家人气咖啡店举办的DJ派对。 当时，他正在麻浦设施管理公团的停车事业部门履行兵役。

宋旻浩服役期间一直保持长发造型，派对中他穿著短裤、赤裸上半身，多处刺青引人注目：左肩胛骨上写著「正确姿势」，右肩胛骨上写著「清醒的精神」，腰部则是「PLAYBOY」。



[단독] "바른자세, 맑은정신, 노는아이"…송민호, 상의탈의 파티 현장



선택적 대인기피



(출처:디스패치) pic.twitter.com/0wNTVxAjO3 — 로로 (roro) (@zzalove100) December 27, 2024

照片中的宋旻浩看起来与人交流时并无障碍，且派对本身就很难定义为回避社交的活动。 当时的派对参加者向D社透露「宋旻浩喝酒、抽菸，尽情享受派对」，完全看不出有任何惧怕社交或患有恐慌障碍的样子。

D社表示，宋旻浩的「选择性社交恐惧症」也体现在他的兴趣活动中。 他在退役前加入了一个跑步社团，专注於健身锻炼。 一名团员向D社传Email透露：「我们和宋旻浩一起参加团体马拉松，他最近还挑战了20公里的全程马拉松，体重也减轻了不少。」事实上，宋旻浩正积极准备回归，据麻浦居民便利设施相关人士透露：「宋旻浩正在通过跑步减肥，并通过私人教练塑造身材。」



此前，D社於本月17日第一次爆料宋旻浩经常请假不来服役地点上班，23日追加3名同袍证词，称宋旻浩去年在工团就经常缺勤、不上班的日子比上班更多，来了也是迟到早退、戴著耳机窝在一边打游戏，从不参与办公。

韩国网友对宋旻浩的行为十分不满：「社恐是如何当艺人？只有遇到不喜欢的事才会生病？」、「原来是可拆卸式精神病，好笑」、「不是每个人都因为身体不舒服就懈怠工作」、「患过病的人就会知道，那样享受喝酒派对是不可能的」、「真正患有精神疾病的人很痛苦，请不要滥用精神疾病当做藉口」、「曾经很喜欢WINNER，对他好失望」「重新服兵役吧」。

另一方面，有关宋旻浩服役不实的疑云已经交由警方调查。 兵务厅於23日向麻浦警察署提交了调查请求，目前宋旻浩已被列为嫌疑人进行立案。 警方预计将根据监控录像、进出记录、游戏登录记录、通信位置及设施员工的证词等，调查其是否存在不实服役的情况。



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