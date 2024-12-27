官方吐槽最致命！《魷魚遊戲2》T.O.P 劇裡被問有沒有吸過，網：簡直就是本色出演

Netflix《魷魚遊戲2》在昨天上線後，主演中 BIGBANG 出身的 T.O.P（崔勝鉉）也成為了大眾關注的焦點，韓媒一致性出現批評聲浪，但也有很多觀眾是為了他才打開來看的。

T.O.P 演出的角色是讓人難以捉摸的饒舌歌手薩諾斯（230號），沒錯！就是跟漫威（Marvel）大魔王薩諾斯（Thanos）同名，手上也有象徵著無限寶石手套的造型，曾在Rap比賽中獲得亞軍而出名，因誤信加密貨幣投資而慘賠才會參加遊戲。



（接著會稍微談到 EP.3 劇情，請斟酌觀看）



在第一場遊戲「123木頭人」中，男主成奇勳（李政宰 飾）賣力大喊指揮大家遊戲方式，卻被196號的漂亮參賽女生當成是在嗑藥，

T.O.P 說：「不對，嗑藥不是這樣的。」

196號 問：「你嗑過？」

T.O.P 回：「有興趣嗎？」





在此前 T.O.P 也有稍微 RAP 一段，後面也有因為太緊張而拿出藏好的藥直接開嗑，被網友評價：「簡直就是本色出演」、「不需要演技，因為就是在演自己」、「我就是衝著 T.O.P 才打開來看的」、「這確實是完美選角了，但感覺給別人演也可以」、「根本就是導演量身打造給他的角色了吧」

PS：韓國媒體目前出現很多新聞批評 T.O.P 的演技、RAP 退步，但也有很多網友認為他輕浮表演很符合角色，RAP 實力也是故意表現出亞軍的水準。



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