【韓網熱門】看到因為自己而驚訝的人，感到驚訝的GD

這個請一定要看影片XDD
昨晚GD參加SBS歌謠大戰，下車走向會場時，門口的男生們看到GD於是紛紛發出「哇！啊！」的驚呼，聲音之大令GD也被嚇一跳！GD捂著嘴小聲說了一句「嚇到了」，隨後微笑著走進會場。 整個過程中，周圍的男生們仍在持續發出短促有力的「嗚！哇！哦！莫呀！OMG！」
December 25, 2024
韓國網友評論：
1. 這反應太真實了kkk
2. 是類人猿嗎？ kkkk
3. 沒有人講哪怕一句「是GD耶」，幾十秒裡全都是「哇！啊！」超好笑kkk
4. 看得出，男粉們因為過度驚訝，一句話都想不起來了kkk
5. 最好笑的是他們互相被對方嚇到
6. GD受驚嚇之後笑的樣子真的好可愛kkk
7. GD也可能不是嚇到，而是配合粉絲給出反應kkk很可愛的sense耶
8. GD和以前一樣呢，從前也很喜歡開那樣的玩笑kkk
9. 一直到GD走過去了，男生們才重新恢復講話能力kkk
10. 完全理解他們的反應，換了是我也一樣kkk
11. 如果我只是從酒店走出來，眼前就突然出現權志龍，也會是那個反應吧kkk
12. GD頭髮顏色像火一樣，所以是發現了火的類人猿
13. 真的好像一群大猩猩kk
出處：https://theqoo.net/hot/3544979183
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