【韓網熱門】看到因為自己而驚訝的人，感到驚訝的GD

這個請一定要看影片XDD

昨晚GD參加SBS歌謠大戰，下車走向會場時，門口的男生們看到GD於是紛紛發出「哇！啊！」的驚呼，聲音之大令GD也被嚇一跳！GD捂著嘴小聲說了一句「嚇到了」，隨後微笑著走進會場。 整個過程中，周圍的男生們仍在持續發出短促有力的「嗚！哇！哦！莫呀！OMG！」



韓國網友評論：

1. 這反應太真實了kkk

2. 是類人猿嗎？ kkkk

3. 沒有人講哪怕一句「是GD耶」，幾十秒裡全都是「哇！啊！」超好笑kkk

4. 看得出，男粉們因為過度驚訝，一句話都想不起來了kkk

5. 最好笑的是他們互相被對方嚇到

6. GD受驚嚇之後笑的樣子真的好可愛kkk

7. GD也可能不是嚇到，而是配合粉絲給出反應kkk很可愛的sense耶

8. GD和以前一樣呢，從前也很喜歡開那樣的玩笑kkk

9. 一直到GD走過去了，男生們才重新恢復講話能力kkk

10. 完全理解他們的反應，換了是我也一樣kkk

11. 如果我只是從酒店走出來，眼前就突然出現權志龍，也會是那個反應吧kkk

12. GD頭髮顏色像火一樣，所以是發現了火的類人猿

13. 真的好像一群大猩猩kk

出處：https://theqoo.net/hot/3544979183

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