【韩网热门】看到因为自己而惊讶的人，感到惊讶的GD

这个请一定要看影片XDD

昨晚GD参加SBS歌谣大战，下车走向会场时，门口的男生们看到GD於是纷纷发出「哇！啊！」的惊呼，声音之大令GD也被吓一跳！GD捂著嘴小声说了一句「吓到了」，随后微笑著走进会场。 整个过程中，周围的男生们仍在持续发出短促有力的「呜！哇！哦！莫呀！OMG！」



韩国网友评论：

1. 这反应太真实了kkk

2. 是类人猿吗？ kkkk

3. 没有人讲哪怕一句「是GD耶」，几十秒里全都是「哇！啊！」超好笑kkk

4. 看得出，男粉们因为过度惊讶，一句话都想不起来了kkk

5. 最好笑的是他们互相被对方吓到

6. GD受惊吓之后笑的样子真的好可爱kkk

7. GD也可能不是吓到，而是配合粉丝给出反应kkk很可爱的sense耶

8. GD和以前一样呢，从前也很喜欢开那样的玩笑kkk

9. 一直到GD走过去了，男生们才重新恢复讲话能力kkk

10. 完全理解他们的反应，换了是我也一样kkk

11. 如果我只是从酒店走出来，眼前就突然出现权志龙，也会是那个反应吧kkk

12. GD头发颜色像火一样，所以是发现了火的类人猿

13. 真的好像一群大猩猩kk

出处：https://theqoo.net/hot/3544979183

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻