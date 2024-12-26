【韩网热门】看到因为自己而惊讶的人，感到惊讶的GD

这个请一定要看影片XDD
昨晚GD参加SBS歌谣大战，下车走向会场时，门口的男生们看到GD於是纷纷发出「哇！啊！」的惊呼，声音之大令GD也被吓一跳！GD捂著嘴小声说了一句「吓到了」，随后微笑著走进会场。 整个过程中，周围的男生们仍在持续发出短促有力的「呜！哇！哦！莫呀！OMG！」
December 25, 2024
韩国网友评论：
1. 这反应太真实了kkk
2. 是类人猿吗？ kkkk
3. 没有人讲哪怕一句「是GD耶」，几十秒里全都是「哇！啊！」超好笑kkk
4. 看得出，男粉们因为过度惊讶，一句话都想不起来了kkk
5. 最好笑的是他们互相被对方吓到
6. GD受惊吓之后笑的样子真的好可爱kkk
7. GD也可能不是吓到，而是配合粉丝给出反应kkk很可爱的sense耶
8. GD和以前一样呢，从前也很喜欢开那样的玩笑kkk
9. 一直到GD走过去了，男生们才重新恢复讲话能力kkk
10. 完全理解他们的反应，换了是我也一样kkk
11. 如果我只是从酒店走出来，眼前就突然出现权志龙，也会是那个反应吧kkk
12. GD头发颜色像火一样，所以是发现了火的类人猿
13. 真的好像一群大猩猩kk
出处：https://theqoo.net/hot/3544979183
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