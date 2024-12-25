帅哥的旁边还是帅哥！「88Line」丁海寅、金秀贤、任时完、安普贤一起去露营，网：发个合照出来吧！

哇～这个组合！就不能拍张合照让大家看一下吗 XD

丁海寅在平安夜（24日）在 IG 上传一张照片，并简短地写下：「88。」公开的是一张篝火的照片，特别是丁海寅还在照片上标记金秀贤、任时完、安普贤的 IG 帐号，吸引大家的视线。



粉丝们也纷纷在贴文下留言：「大家一起露个脸吧」、「想在一部作品中看到88Line，请尽快选出优秀的制作人」、「四个都是我喜欢的演员」、「希望和88's一起度过温暖幸福的时光」、「2025的新综艺题材来了，有没有PD要拍摄」、「帅哥的旁边还是帅哥」等等。

而丁海寅和任时完曾一起到苏格兰拍摄旅行综艺《演员旅行中》。金秀贤在今年5月出演《Salon Drip》时，也透露前年丁海寅拍摄《D.P》时，曾经去现场玩过一次，后来就变亲近了，还提到「88Line」有时间的话会一起去打高尔夫球，结束后还会去喝酒。丁海寅和安普贤也保持著亲近的关系，两人在今年的票房作品《辣手警探2》合作过，只要对方在拍摄新作品，都会送上应援咖啡车替彼此应援。



另外，丁海寅正在世界各地举行《OUR TIME》粉丝见面会，并正在讨论下一部作品。

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