這才是人間真實存在的天使！IU 每年繼續進行的捐款活動，聖誕節金額已高達5億韓元

人氣歌手兼演員的 IU 在2024年末，本期總捐款共計5億韓元，傳遞溫暖的愛心之舉依舊持續著。

12月25日聖誕節這天，IU 所屬經紀公司 EDAM 娛樂表示：「IU 以其藝名和粉絲俱樂部名稱結合而成的『아이유애나（IUAENA）』名義，向多個弱勢群體捐贈了共計5億韓元。」此次捐款通過首爾峨山醫院、首爾兒童福利協會、一起笑的世界、溫暖同行等國內外多個機構進行。



IU 的捐款將用於多個領域，包括：通過首爾峨山醫院支援面臨經濟困難的高齡患者、心腦血管疾病患者及女性癌症患者；通過首爾兒童福利協會增強準備自立青年的自立能力；通過一起笑的世界改善板房村、半地下室等弱勢群體的居住環境；通過溫暖同行打造為身心障礙人士量身設計的空間並提供高科技輔助器材；通過開放福祉協會支援流浪者庇護所的運營；通過Plan Korea支援海外兒童的飲用水衛生及醫療保健；通過與孩子同行促進弱勢兒童的文化藝術活動；通過愛的蝸牛基金會提供聽障兒童的助聽設備器材...等。

一直以來，IU 都在出道紀念日、生日、年末等特殊日子持續進行捐贈，為社會帶來了積極正面的影響力。在今年9月，她以出道16周年為契機，同樣以「IUAENA」名義捐出了2億2500萬韓元。特別的是，她的捐款不僅僅是個人行動，更是一場與粉絲共同參與的公益活動，意義深遠，成為社會的典範人物。



此外，IU 於今年9月在首爾世界盃體育場成功舉辦了「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE：THE WINNING」演唱會，進一步鞏固了她作為跨越各代的頂尖藝人地位。



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